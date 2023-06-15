الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ هندسة موانئ: مصر أنفقت 130 مليار جنيه لتطوير الموانئ الساحلية

الموانئ الساحلية
الموانئ الساحلية

قال الدكتور أكرم سليمان، أستاذ هندسة الموانئ، إن مصر تمتلك حوالي 3500 كم على سواحل البحر الأحمر والمتوسط، وتمتلك أكثر من 18 ميناءً بحريًا، إضافة إلى أنها تقوم الآن بتطوير كامل في الموانئ الساحلية، حيث تم إنفاق ما يقارب من 130 مليار جنيه في هذا التطوير.

وأكد الدكتور أكرم سليمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف النهار" المُذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هذا التطوير الذي تشهده الموانئ المصرية تطوير متكامل، وبالتالي أصبحت مصر محورًا لوجيستيًا كونها في قلب العالم، كما أنها تمتلك أكبر الخطوط الملاحية الجوية. 

وأضاف في حديثه، أن الدولة المصرية قررت بناء محطة مصر في ميناء الإسكندرية لتكون بطاقة تشغيل تبلغ 50 سفينة، وهناك خطة متكاملة في مصر من قبل القيادة السياسية كي تعود مصر إلى ريادتها في قطاع الطاقة والنقل الدولي، ولهذا أنفقت مصر مليارات الجنيهات في تطوير شبكة الطرق لجذب الاستثمارات. 

وتابع: "تطوير الموانئ له انعكاسات إيجابية كثيرة جدًا، والمتمثلة في عودة مصر لريادتها البحرية، وتوفير فرص عمل للشباب المصري من تلك المشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة".

أكرم سليمان تطوير الموانيء القاهرة الإخبارية تطوير مصر لموانئها منتصف النهار

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