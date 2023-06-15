إزالة 17 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالمنيا

كثفت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص بأحياء المدن والقرى التابعة لها وذلك تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالمتابعة المستمرة للحالة العامة للمركز والمدينة، والتصدي لكل المخالفات وإزالة جميع الحالات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، تمكنت من رصد وإزالة 8 حالات تعدٍ بالمركز تنوعت ما بين (إزالة حالتين بناء مخالف بدون ترخيص بمجلس قروى دروة بمساحة 200 متر بحضور علي حسن، رئيس القرية، وإزالة 3 حالات أملاك دولة بقرية دير أبوحنس بمساحة 400 متر بحضور يوسف عبدالحميد، رئيس القرية وجورجيوس كامل.

وإزالة حالة تعدٍ على أملاك الدولة بقرية الشيخ عبادة بمساحة 500 متر بحضور أسامة سيبويه، رئيس القرية وإزالة حالة تعدٍ على أملاك الدولة بقرية تونا الجبل بمساحة 60 مترًا وإزالة حالة تعدٍ بدون ترخيص بقرية ابوقلتة بمساحة 100 متر بمجلس قروى إبشادات بحضور اشرف حسانين رئيس القرية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة أنه في إطار استمرار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص برصد وإزالة ٩ حالة تعدٍ متنوعة بقرى المركز، مشيرًَا إلى أن ذلك يأتي في إطار المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والعمل على رصد المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًَا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، لن تتهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

353600687_1228954344480919_7375469369565310429_n

354051244_633687115472585_3908881732285630305_n

354200551_633686935472603_1414631096319153614_n

354221092_633686575472639_8104814540268981528_n

354236561_1228954401147580_4998099549881038532_n

354238156_1228954654480888_8426474429793084528_n

354461482_633686608805969_5256529734833095250_n