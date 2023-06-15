الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 17 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالمنيا

أزالة تعديات بمركزي
أزالة تعديات بمركزي أبوقرقاص وملوي بالمنيا

كثفت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص بأحياء المدن والقرى التابعة لها وذلك تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالمتابعة المستمرة للحالة العامة للمركز والمدينة، والتصدي لكل المخالفات وإزالة جميع الحالات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، تمكنت من رصد وإزالة 8 حالات تعدٍ بالمركز تنوعت ما بين (إزالة حالتين بناء مخالف بدون ترخيص بمجلس قروى دروة بمساحة 200 متر بحضور علي حسن، رئيس القرية، وإزالة 3 حالات أملاك دولة بقرية دير أبوحنس بمساحة 400 متر بحضور يوسف عبدالحميد، رئيس القرية وجورجيوس كامل.

وإزالة حالة تعدٍ على أملاك الدولة بقرية الشيخ عبادة بمساحة 500 متر بحضور أسامة سيبويه، رئيس القرية وإزالة حالة تعدٍ على أملاك الدولة بقرية تونا الجبل بمساحة 60 مترًا وإزالة حالة تعدٍ بدون ترخيص بقرية ابوقلتة بمساحة 100 متر بمجلس قروى إبشادات بحضور اشرف حسانين رئيس القرية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة أنه في إطار استمرار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص برصد وإزالة ٩ حالة تعدٍ متنوعة بقرى المركز، مشيرًَا إلى أن ذلك يأتي في إطار المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والعمل على رصد المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًَا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، لن تتهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

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المنيا إزالة 17 حالة تعدي الأراضى الزراعية وأملاك الدولة مركزي أبوقرقاص وملوي تاج جلال أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي

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