الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ياسر الهواري: مناقشات الحوار الوطني تدور بروح إيجابية بين المشاركين

الحوار الوطني
الحوار الوطني

كشف الكاتب السياسي ياسر الهواري، عن آخر تفاصيل مناقشات المحور السياسي بعد مرور 3 أسابيع من الحوار الوطني.

وقال خلال لقائه بفضائية "إكسترا لايف"، مساء اليوم الخميس، إن لجنة مباشرة الحقوق السياسية كانت معنية في الأساس بموضعين هما زيادة عدد نواب الشعب في المجالس النيابية، والثاني عن تفرغ النواب للعمل السياسي.

وأضاف أن المناقشات دارت بروح ايجابية لأهمية الخروج بمخرجات هامة حول الموضوعات المطروحة، موضحاً أن كل الموجودين بالحوار الوطني يريدون أن يكون هناك مخرجات ايجابية، مؤكد أنه لا يوجد خلافات بالشكل الكبير نتيجة اختلاف وجهات النظر.

وأوضح أن هناك حاجة في أهمية وجود أرضية مشتركة لدي الجميع، وهذا الذي ولد حالة مهمة لدى الجميع أن يسود المناقشات كلها جو هادئ بين كل الأحزاب والتيارات المشاركة.

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