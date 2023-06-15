علاء عابد يكشف آخر تفاصيل مناقشات المحور السياسي بالحوار الوطني

كشف النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن آخر تفاصيل مناقشات المحور السياسي بعد مرور 3 أسابيع من الحوار الوطني.

وقال خلال لقائه بفضائية "إكسترا لايف"، مساء اليوم الخميس، إن الحوار الوطني استطاع خلال الفترة الماضية في أقل من شهر أن يقرب من وجهات النظر بين أكتر من 60 أو 70 حزب كانوا متنافرين في البداية.

وأضاف أن الأحزاب الآن أصبحوا يربطهم شئ واحد "عامل جزب مهم"، هو مصلحة الوطن، موضحاً أن الحوار الوطني فرصة عظيمة للأحزاب من كل التيارات للمشاركة وتوضيح الرؤى ووجهات النظر، ووضع خارطة طريق سياسية واقتصادية لمصر خلال المرحلة القادمة.

وأشار إلى أن أهم المناقشات في الجزء الأول من المحور السياسي هو عدد أعضاء النواب داخل مجلسي الشيوخ والنواب، موضحاً أن حزب مستقبل وطن أجري دراسات ليصل أنه لابد من التمثيل المناسب طبقاً لعدد السكان.