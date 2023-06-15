الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الأوقاف والإنجيلية: العالم كله أحوج ما يكون إلى بناء روحي سليم

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية على رأس وفد كبير من قيادات الكنيسة الإنجيلية والمشاركين في المؤتمر الثامن للحوار العربي الأوروبي الذي تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية من دول السعودية والعراق والأردن والمغرب ولبنان وفلسطين والإمارات وتونس وألمانيا وروسيا وفرنسا اليونان والنمسا وبولندا والسويد والدنمارك؛ لتهنئة وزير الأوقاف وقيادات الوزارة بعيد الأضحى.

خلال اللقاء، رحب وزير الأوقاف بالحضور، مثمنًا هذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا أننا في حاجة حقيقة إلى إحلال السلام عن طريق ترسيخ مبادئ الدين الوسطي الحنيف، وأن العالم كله الآن أحوج ما يكون إلى بناء روحي سليم يخفف من الإغراق في المادية.

أضاف أن السلام يكون مع النفس أولًا، لأن الإنسان المتدين متسامح متصالح مع نفسه، ومتسامح ومتصالح مع مجتمعه والعالم كله والكون، ولا يتعدى على الكون، وأن الأديان كلها تحرم التجاوز في حق البيئة، وأن المؤمن الحقيقي لا يمكن أن يسفك دمًا، وأن الناس في الغالب الأعم لا يقتتلون على الآخرة، فهي شأن خاص بينهم وبين الله.

وأوضح أن الغالب الأعم في الحروب والاقتتال إنما يكون على الدنيا وليس على الآخرة، وهنا يأتي دور علماء الدين الذين عليهم مسئولية عظيمة، فكلما بذلوا جهدًا ضخمًا في قضية التسامح واستطاعوا أن يجعلوا من التسامح ثقافة شعبية مجتمعية لأسهموا في صنع السلام المجتمعي والعالمي بقوة.

وأكد أن المشاهد يرى بوضوح أن التيارات اليمينية شديدة التطرف وحتى التيارات اليسارية شديدة التطرف إنما تدخل في مزايدات في محاولة منها لجذب أصوات أو الحصول على أصوات المتشددين الانتهازيين إذا وجدوا في الدولة مناخًا يمينيًّا متطرفا متشددا سابقوا في التشدد للحصول على أصوات التيارات المتطرفة والمتشددة، وأصبح للأسف بعضهم أكثر تشددًا أو تطرفًا من القاعدة الشعبية التي يزايد على أصواتها، وكذلك في التيارات اليسارية، ولذلك فإن التطرف منبوذ وممقوت سواء كان تطرفًا يمينيًّا أم يساريًّا فالتطرف هو التطرف.

وحذر من غياب الدور الحقيقي المؤثر لرجال الدين والذي يسهم في بروز هذه الأصوات المتطرفة يمينًا أو يسارًا؛ لأن المتدين الحقيقي الفاهم لحقيقة الدين الحريص على مرضاة ربه لا يمكن أن يتاجر بدينه لا يمينًا ولا يسارًا، فالتطرف اليميني والتطرف اليساري ناتج عن غياب تبني خطاب ثقافي وسطي عام لا يذهب إلى أقصى اليمين ولا إلى أقصى اليسار، ومن هنا نؤكد أن دور علماء الدين في الوقت الراهن الذي يشهد تحولات عالمية ضخمة يجب أن يكون قويًّا ومحوريًّا في صنع السلام العالمي.

وتابع "أن نرفع صوتنا واضحًا وقويًّا وصريحًا بأهمية مراعاة الأبعاد الإنسانية، فالدين فن الإنسانية، الدين هو الحفاظ على الحياة، الدين لا يقبل القتل، ولا التشرد، ولا الإقصاء، العالم كله يحتاج إلى صوت العقل والحكمة".

وأكمل حديثه: لو أنفق العالم على التنمية معشار ما ينفق على الحروب والاقتتال لتغير وجه العالم، ونحن في حاجة إلى أن نسمع صوتنا للعالم كله بقوه وبلا خجل ولا تردد فإن وفقنا فيما نصبو إليه فهذا فضل الله وإن لم يسمع الناس صوتنا أعذرنا إلى الله ولقينا الله ومعنا العذر أو بعض العذر.

ووجه جمعة الشكر للكنيسة الإنجيلية على مساهمتها في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، لافتًا إلى اهتمام الكنيسة الإنجيلية دائمًا بالإسهام في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، وهذا أمر له دلالته ورمزيته أكثر بكثير من أي بعد آخر، بما يعكس العمل الوطني والإنساني المشترك.

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