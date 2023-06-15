القصة الكاملة لنحر عنق والدته العجوز بالدقهلية

قررت النيابة العامة بالدقهلية حبس شاب نحر عنق والدته العجوز بعد إصابته بحالة من الهياج والهلاوس دفعته لارتكاب الجريمة.

واستمعت النيابة لأقوال عدد من الجيران وشهود العيان الذين قالوا إن الشاب كان ملتزمًا دينيًا ويؤم المصلين بالمسجد إلا أنه أصيب منذ عدة أيام بهلاوس وحالة نفسية سيئة أدت لإصابته بهياج وغضب عارم انتهى بقتله أمه بعدما ذبحها بسكين.

طلبت النيابة من المباحث الجنائية اجراء التحريات اللازمة حول الجريمة وبيان الدافع الحقيقي وراء ارتكابها ومدى صحة مرض المتهم النفسي وما اذا كان خضع لعلاج نفسي من قبل.

كان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية يفيد ‏ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة من أهالي بمنطقة كوبري الصنايع بالمنزلة الجديدة، بالعثور على سيدة مصابة بجرح ذبحي في الرقبة إلا أنها لفظت أنفاسها متأثرة بإصابتها.‏

بانتقال ضباط مباحث مركز شرطة المنزلة إلى مكان البلاغ والفحص تبين مقتل ‏نرجس السيد محمد شديد 85 عامًا، متأثرة بإصابتها بجرح ذبحي في الرقبة، حيث تبين أن وراء ارتكاب ‏الواقعة نجلها ويدعى محمود.ج.م. 33 عامًا، وتم ضبطه وجار استجوابه.‏

تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنزلة العام، وإخطار النيابة والتي أمرت بتحويل الجثة لمشرحة المستشفى الدولي ‏بالمنصورة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بانتداب الطبيب لتشريح الجثمان ومعرفة كيفية حدوث الواقعة