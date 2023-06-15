"البيئة" تعلن مواعيد اختبارات المتقدمين لوظيفة الباحث والمراقب البيئى

أعلن جهاز شئون البيئة، عن مواعيد اختبارات المتقدمين لوظائف باحث ومراقب بيئى، وذلك بحسب نتائج نص الإعلان رقم 1 لسنة 2022 الصادر عن جهاز شئون البيئة، حيث ستبدأ اختبارات المستوفين لشروط الإعلان بداية من يوم الأربعاء المقبل، وذلك بمبني الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بميدان رابعة العدوية- مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وتقدم لوظيفة مراقب بيئي ١٠٣٤٩، وتم عمل لجنة من وزارة البيئة لمراجعة أوراق المتقدمين، وبعد انتهاء أعمال اللجنة من الحصر تم قبول أوراق ٤٩٦٧ متقدما، وسيتم مثولهم للاختبارات كونهم مستوفين شروط الوظيفة.

وتقسم الاختبارات إلى مجموعات على النحو التالي:

اختبارات المجموعة الأولى لوظيفة المراقب البيئي يوم الأربعاء الموافق ٢١ يونيو الجاري، ومواعيده من رقم ١ حتى ٤٠٠ من الساعة ٩ ص حتى ١١ صباحا، ومن رقم ٤٠١ حتى ٨٠٠ من الساعة ١١ صباحا حتى ١ ظهر، ومن رقم ٨٠١ حتى ١٢٠٠ من الساعة ١ ظهرا حتى الساعة ٣ عصرا.

اختبارات المجموعة الثانية لوظيفة المراقب البيئي يوم الخميس الموافق ٢٢ يونيو الجاري، ومواعيده من رقم ١ حتى ٤٠٠ من الساعة ٩ ص حتى ١١ صباحا، ومن رقم ٤٠١ حتى ٨٠٠ من الساعة ١١ صباحا حتى ١ ظهرا، من رقم ٨٠١ حتى ١٢٠٠ من الساعة ١ ظهرا حتى الساعة ٣ عصرا.

اختبارات المجموعة الثالثة لوظيفة المراقب البيئي يوم السبت الموافق ٢٤ يونيو الجاري، ومواعيده من رقم ١ حتى ٤٠٠ من الساعة ٩ ص حتى ١١ صباحا، ومن رقم ٤٠١ حتى ٨٠٠ من الساعة ١١ صباحا حتى ١ ظهرا، ومن رقم ٨٠١ حتى ١٢٠٠ من الساعة ١ ظهرا حتى الساعة ٣ عصرا.

اختبارات المجموعة الرابعة لوظيفة المراقب البيئي يوم الأحد الموافق ٢٥ يونيو الجاري ومواعيده من رقم ١ حتى ٤٠٠ من الساعة ٩ ص حتى ١١ صباحا، من رقم ٤٠١ حتى ٨٠٠ من الساعة ١١ صباحا حتى ١ ظهرا، ومن رقم ٨٠١ حتى ١٣٦٧ من الساعة ١ ظهرا حتى الساعة ٣ عصرا.

وسيتم قريبًا الإعلان عن المقبولين في اختبارات وظيفة الباحث البيئي.