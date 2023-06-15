رئيس "سوهاج الأزهرية" يتابع امتحان مادة التفسير للقسم الأدبى

واصل الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم، متابعته الميدانية لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022 /2023.

وتفقد "حمادي" عددًا من اللجان التابعة لإدارة سوهاج الأزهرية، حيث قام بالمرور على لجان جرجا واطمأن على توفير الهدوء وانتظام اللجان وعدم وجود شكاوى من الطلاب حول الورقة الامتحانية، كما تأكد من مستوى الأسئلة ومطابقتها المناهج الدراسية المقررة، ووجَه بتكثيف المتابعة لجميع اللجان والتواصل مع غرفة العمليات للتعامل مع أي مشكلات طارئة.

وأدى الطلاب، اليوم الخميس، امتحان مادة التفسير للقسم الأدبي وسط حالة من الهدوء وعدم وجود شكاوى من الأسئلة وتجدر الإشارة إلى أن الأسبوع المنصرم هو الأسبوع الثاني في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.