وزير الاتصالات يُشارك في افتتاح مؤتمر "فيفا تكنولوجي" بفرنسا

نيابًة عن رئيس الجمهورية

شارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نيابًة عن رئيس الجمهورية، في افتتاح أعمال الدورة السابعة لمؤتمر "فيفا تكنولوجي" VivaTech العالمي، في العاصمة الفرنسية باريس.

يعد المؤتمر إحدى الفعاليات التكنولوجية العالمية السنوية المهمة، ويجمع الشركات الناشئة ورواد الابتكار والمستثمرين؛ لاستعراض أحدث الابتكارات الرقمية والتجارب الرائدة فى المجال الرقمي.

عمرو طلعت يبحث مع نظيره الفرنسى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

كما التقى الدكتور عمرو طلعت مع جين نويل بارون وزير الاتصالات والتحول الرقمى الفرنسي؛ بحضور علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية بباريس؛ حيث استعرض اللقاء مشروعات التعاون المشترك بين مصر وفرنسا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتعلقة بالتكنولوجيات البازغة خاصة الذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب. حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للتعاون.

وخلال الاجتماع؛ استعرض الدكتور عمرو طلعت استراتيجية مصر الرقمية وجهود الدولة لتحقيق التحول إلى مجتمع رقمى متكامل؛ كما أكد على أهمية الاعتراف المتبادل بالتوقيع الإلكترونى بين البلدين بالأختام الرسمية على المستندات المتعلقة بالتجارة لتسهيل عملية التجارة بين الشركات فى البلدين.

ابرز مجالات التعاون الذكاء الاصطناعى والتوقيع الإلكترونى ودعم الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب

ومن جانبه؛ تناول وزير الاتصالات والتحول الرقمى الفرنسى تجربة فرنسا فى التحول الرقمى إضافة إلى تجربتها فى مجال الأمن السيبراني؛ حيث قامت بتدشين منصة تجمع أصحاب المصلحة فى هذا المجال.

وفى ختام اللقاء؛ دعا الدكتور عمرو طلعت نظيره الفرنسى لزيارة مصر على رأس وفد يضم عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاطلاع عن قرب على فرص الاستثمار بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة فى مجالات الأنظمة المدمجة وتصميم وتصنيع الإلكترونيات.

حضر اللقاءات المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس عادل حامد مستشار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية.