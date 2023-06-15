الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 14 ألف قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط تعاقد

قضية سرقة تيار كهربائي
قضية سرقة تيار كهربائي

اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها شن الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط 1816 قضية متنوعة.

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (14643) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 209 قضايا في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب».

ونجحت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة في ضبط (143) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات بناء – محلات دون ترخيص)، بالإضافة لتنفيذ تأمين عدد من القرارات الإدارية، وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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