كاونسل ماسترز تطلق فعاليات الأنشطة الصيفية في نورث سكوير بالعلمين الجديدة

◄ فعاليات رياضية وفنية وترفيهية بالتزامن مع الافتتاح الرسمي لأول وأكبر مركز ترفيهي بالساحل الشمالي

◄ميتري: نستهدف إحداث نقلة نوعية في الأنشطة الصيفية بفعاليات استثنائية

أعلنت شركة كاونسل ماسترز إطلاق فعاليات الموسم الصيفي بمنطقة العلمين الجديدة، ضمن الافتتاح الرسمي لنورث سكوير الذي يعد أول وأكبر مركز ترفيهي بالساحل الشمالي، في قلب مدينة العلمين، على مساحة 164 ألف متر مربع، بوجهة فريدة وساحرة على البحر الأبيض المتوسط، وإطلالة على كورنيش العلمين الجديد، وذلك خلال شهري الصيف يوليو وأغسطس، على أن تتضمن الفعاليات أحداثا رياضية، فنية، ترفيهية، وعروض للأزياء والموضة، وأيضا توزيع جوائز (STARSCAPERS)للعظماء من الفن والرياضة والثقافة والاستثمار.

تقوم شركة كونسل ماسترز باعتبارها المسؤولة عن إدارة وتشغيل "نورث سكوير " بمدينة العلمين الجديدة بتنظيم فاعليات الموسم الصيفي، وفقًا لأحدث المعايير العالمية والسياحية لإتاحة تجربة جديدة للمصريين والأجانب، من خلال استقطاب العلامات التجارية الكبرى على المستوى العالمي والمحلي، وإقامة العديد من الأنشطة الترفيهية والفاعليات الثقافية والموسمية التي تخدم تحقيق الهدف القومي للمشروع والذي يتمثل في خلق وجهات سياحية استثنائية وفقًا لأعلى المعايير الدولية لخدمة الشعب المصري والسائحين من مختلف البلاد.

قال جورج ميتري، مؤسس والرئيس الرئيس التنفيذي لشركة كاونسل ماسترز، أن الشركة تحرص على أن يكون الموسم الصيفي الحالي استثنائيا بكل المقاييس، بفضل ما تمتلكه من خبرات في إدارة المشروعات السياحية، خاصة أن نورث سكوير من أكبر وأفضل الوجهات السياحية على ساحل البحر المتوسط، ويؤهل كاونسل ماسترز لإقامة أنشطة تليق بذلك المشروع الذي يعد درة مدينة العلمين الجديدة.

أضاف ميتري أن كونسل ماسترز تتبع استراتيجية قوية لريادة قطاع إدارة وتشغيل المشروعات السياحية، وتقدم نموذج أعمال جديد وفقا لأعلى المعايير المحلية والعالمية وبالاستغلال الأمثل للموارد، مستهدفة إحداث نقلة نوعية، في الأنشطة الصيفية على كافة المستويات الترفيهية والثقافية والاجتماعية، وتحقيق زخم واهتمام بتلك المنطقة الواعدة.

سيشهد موسم الصيف لهذا العام افتتاحا رسميا لنورث سكوير، وإطلاق فعاليات متنوعة، منها حدث رياضي ضخم لمشاهير الرياضة، يتضمن بطولة لكرة القدم الشاطئية وأخرى لرياضة "تيك بول" وهي رياضة سريعة النمو تجمع بين كرة القدم وتنس الطاولة بحضور بطلة العالم لتك بول ( ناتاليا جيتلر) وذلك في الفترة ما بين 13- 15 يوليو بحضور نخبة من مشاهير الكرة، ومنهم محمد زيدان، أحمد حسن، حسام غالي، سيد معوض ، ومحمد ناجي جدو، محمد فضل ،أمير توفيق، وليد سليمان ،محمد هاني ،عمر جابر ، محمد فتح الله وتختم الدورة بحفل لفرقة الموسيقة ديسكو مصر الشهيرة .

وفي الفترة من 10-13 أغسطس تقيم كاونسل ماسترز حدث ضخم للموضة يتضمن العديد من الفعاليات، وسيتم تخصيص اليوم الأول لتجربة فريدة للتسوق والموضة سيقام عرض أزياء لأكبر مصمم أزياء بالعالم “مايكل سينكو" ويختم اليوم بحفل للفنان لرامي عياش وبحضور نخبة من المشاهير والمؤثرين الإقليميين والعالميين، ومشاركة عدد من الماركات الاقليمية، والمحلية، والعالمية ومهرجان تسوق في اليوم الثاني والثالث.

تنظم شركة كاونسل ماسترز أيضا حفل لجوائز (STARSCAPERS) للإبداع والابتكار، وفى يوم 26 أغسطس، وهو الحفل الذي يقام بالتزامن مع إطلاق مدينة العلمين الجديدة كمدينة ومركز للثقافة والابتكار، وسيتم خلاله تكريم الشخصيات الأكثر تأثيرا في الموسيقى والفن والرياضة والثقافة والاستثمار لمساهمتهم في دعم الفنون والابتكار وفي كل المجالات، كما يتضمن حفل جوائز ((STARSCAPERS فقرات غنائية لأشهر نجوم الغناء.