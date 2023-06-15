محمد تيسير مطر يطالب برفع نسبة التعيينات لذوى الهمم إلى 10%

قال النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر تواجه تحديات كبيرة في ملف دعم وتمكين الشباب من الجنسين ومن ذوي الهمم، في ريادة الأعمال، بما في ذلك التحديات الثقافية والنفسية والتحديات المادية والتدريبية.

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة لجنة الشباب بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، لمناقشة قضية «دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال».

وأضاف أن ملف ريادة الأعمال أحد أهم مقومات وآليات التنمية في الاقتصاديات الناشئة، موضحًا أنه محور يعتمد على الابتكار والأفكار الجديدة لاختراق سوق العمل وخلق فرص استثمار جديدة تساعد على التنمية الاقتصادية وزيادة الناتج القومي للدولة.

وأكد أن وضع ذوي الهمم في مجال ريادة الأعمال في مصر يشهد بعض التحسينات في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه لا يزال هناك تحديات تحتاج إلى التعامل معها، تتطلب توفير الوعي والتوعية، والدعم المالي والمادي، والتدريب والتأهيل، وتحسين البنية التحتية والوصول، وتعزيز السياسات والتشريعات لتمكين ذوي الهمم في مصر في مجال ريادة الأعمال.

وطالب عضو مجلس النواب عن التنسيقية برفع نسبة الـ5% من التعيينات لذوي الهمم إلى 10%، مؤكدًا أن أبرز التحديات في هذا الملف هو عزوف الشباب عن خوض تجربة إنشاء المشروعات المبتكرة نتيجة للإجراءات المعقدة، وعدم وجود نظام ضريبي يمنح مجموعة من الامتيازات لرواد الأعمال لضمان خوض التجربة، وعدم وجود مناطق صناعية سهلة الحصول عليها ومرخصة مسبقًا، وغيرها من التحديات.