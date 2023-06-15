المطران عطا الله حنا: زيادة نسبة الممارسات العنصرية بالمدينة المقدسة

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، إن عدوانية وشراسة وهمجية المستوطنين انما هي في تزايد مستمر ومتواصل وهذا يحدث في أكثر من مكان وبلدة وقرية في الأراضي الفلسطينية .

أما في مدينة القدس فهم يجولون ويصولون داخل القدس القديمة وفي كثير من الأحيان يشتمون ويبصقون على رجال الدين، إذ يعتبروننا اننا قوم أنجاس نستحق أن يبصق علينا وأن نسمع أبشع الاهانات والشتائم، وقد حدث هذا مع عدد من رجال الدين المسيحي والراهبات اذ يبدو ان هؤلاء المتزمتين المستوطنين يستفزهم كثيرا ان يروا صليبا وان يشاهدوا رجل دين مسيحي او راهبة تسير في ازقة مدينة القدس وهم يحملون صلبانهم ، هذا الرمز المسيحي الذي يجسد المحبة والتسامح والاخوة الانسانية كما ويبرز بشكل واضح ما قدمه السيد المسيح للإنسانية من اجل خلاصها وانعتاقها من الخطيئة .

ثقافتنا المسيحية لا تسمح لنا بأن نواجه من يبصقون علينا ويشتموننا بنفس الطريقة فلا نشتم من يشتمنا ولا نبصق على من يبصقون علينا ونكتفي فقط بالدعاء والصلاة من اجل ان ينير الرب الاله عقول وضمائر هؤلاء المتعصبين الذين اعمت العنصرية بصرهم وبصيرتهم .

انها ظاهرة خطيرة لا سيما ان الاهانات والشتائم والعنف اللفظي يمكن ان يتحول الى عنف جسدي وتعديات على الكنائس ودور العبادة ورجال الدين كما حدث اكثر من مرة في هذه المدينة المقدسة وفي غيرها من الأماكن .

ان المسامحة في المسيحية ليست ضعفا بل هي قيمة انسانية واخلاقية ولكن الى متى سوف يستمر هؤلاء المتطرفين في تماديهم وفي شتمهم وبصقهم على رجال الدين ومنهم زوار وحجاج مسيحيون يأتون من مختلف ارجاء العالم ولكنهم لا يفهمون لغة هؤلاء ولكنهم يصدمون في بعض الاحيان من تصرفاتهم العنصرية المليئة بالكراهية تجاه المسيحيين بشكل خاص .

يبدو أن هذه الظاهرة في طريقها الى الاتساع مع وصول العنصرية والفاشية الى الحكم فهؤلاء المستوطنين هم الذين يحكمون حاليا في اسرائيل ، ويجب علينا جميعا ان نكون يقظين وحذرين من مستقبل ليس واضح المعالم بعد ولكن ما يمكن ان نقوله بأن التطرف والكراهية والعنصرية تجاهنا في ازدياد ملحوظ ، والاستهداف ومظاهر العنصرية تطالنا جميعا كفلسطينيين .

فكما يتم اقتحام الأقصى واستفزاز المسلمين في مقدساتهم واوقافهم فان هذه المدرسة العنصرية ذاتها هي التي تسهتدفنا كمسيحيين وتشتمنا وتبصق علينا والاخطر من ذلك ما تتعرض له الاوقاف المسيحية من تعديات وسرقة واستيلاء عليها وخاصة في منطقة باب الخليل حيث يخطط المستوطنون للاستيلاء على عقارات ارثوذكسية عريقة.

ملجأنا هو الله فلا نصير لنا سوى الله الذي هو نصير لكل المستضعفين والمتألمين في هذا العالم ولكن ايضا يجب ان تصل حقيقة ما يحدث عندنا الى كل مكان في هذا العالم ويجب ان تعرف شعوب العالم جسامة الظلم والقهر والممارسات العنصرية التي نتعرض لها وخاصة في مدينة القدس .

يقولون لنا اننا في بلد "اللبن والعسل" وفي واحة الديمقراطية التي لا مثيل لها ولكننا في الواقع موجودين في ارض فيها الكراهية والعنصرية والمظالم وسياسات الاستبداد الاحتلالية الهمجية التي تستهدفنا كفلسطينيين مسيحيين ومسلمين.