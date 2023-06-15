الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يتمسك بالتعاقد مع مهاجم أجنبي خلال الانتقالات الصيفية

كولر
كولر

جدد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالأهلي، طلباته الفنية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم القادم.

وكشف مصدر مسؤول بالقلعة الحمراء، أن كولر تمسك برغبته في التعاقد مع مهاجم أجنبي ومساك وظهير أيسر وجناح أيسر بالإضافة إلى التفكير في ضم لاعب وسط حال رحيل حمدي فتحي بعد تمسك اللاعب بالعرض القطري.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المدير الفني للأهلي  على وعد من جانب إدارة الكرة، وذلك بتوفير جميع مطالبه خلال الفترة المقبلة؛ من أجل تجهيز قائمة تضم صفقات سوبر قبل المشاركة في مونديال الأندية بالسعودية، وأيضا للموسم القادم للاستمرار في المنافسة على كل الألقاب.

وأشار إلى أن المهاجم الأجنبي علي رأس أولويات مارسيل كولر في ظل العقم التهديفي الذي يعاني منه الفريق خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن كولر سيحسم موقفه من أسماء الأجانب المرشحة لارتداء الفانلة الحمراء والمعروضة عليه من قبل إدارة التعاقدات برئاسة أمير توفيق.

الانتقالات الصيفية مونديال الاندية مهاجم أجنبي مارسيل كولر الاهلى

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