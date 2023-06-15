الرئيس السيسى يشهد مراسم رفع علم مصر على السفينة وادى الملوك

دشن الرئيس عبدالفتاح السيسي، السفينة وادي الملوك، ورفع العلم المصري عليها، وذلك خلال افتتاح محطة “تحيا مصر” متعددة الأغراض.

سفينة وادي الملوك تتبع الشركة الخاصة بالملاحة الوطنية، إحدى شركات وزارة النقل، والتي تم انضمامها لأسطول الشركة هذا العام.

سفينة وادي الملوك، هي سفينة صب جاف حديثة، تتسم بأنها أكبر سفن الأسطول المصري، لدعم الأسطول الوطني للسفن ذات التقنية العالية،

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية، اليوم الخميس.