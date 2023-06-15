الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى يشهد مراسم رفع علم مصر على السفينة وادى الملوك

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي،

دشن الرئيس عبدالفتاح السيسي، السفينة وادي الملوك، ورفع العلم المصري عليها، وذلك خلال افتتاح محطة “تحيا مصر” متعددة الأغراض.

سفينة وادي الملوك تتبع الشركة الخاصة بالملاحة الوطنية، إحدى شركات وزارة النقل، والتي تم انضمامها لأسطول الشركة هذا العام.

سفينة وادي الملوك، هي سفينة صب جاف حديثة، تتسم بأنها أكبر سفن الأسطول المصري، لدعم الأسطول الوطني للسفن ذات التقنية العالية، 

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية، اليوم الخميس.

الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي سفينة وادي الملوك محطة تحيا مصر

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