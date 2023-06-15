الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قتلته بحقنة بنج.. اعترافات صادمة من قاتل طبيب الساحل

طبيب الساحل
طبيب الساحل

كشفت التحقيقات في واقعة مقتل طبيب الساحل، ودفنه داخل عيادة زميله بمعهد ناصر، ارتكاب 3 متهمين الجريمة، وهم طبيب يدعى “أحمد.ش”، 32 سنة، وممرض يدعى “أحمد.ف”، 27 سنة، ومحامية تدعى “إيمان.م"، 28 سنة، والتي استخدمها المتهم الأول في عملية استدراج طبيب الساحل المجني عليه، إلى عيادته، من ثم تخديره بواسطة مخدر منوم، حتى يتمكنوا من احتجازه ومساومة أسرته على طلب فدية، لكنه فارق الحياة، من تأثير المخدر.

اعترافات تفصيلية كشف عنها طبيب العظام المتهم بقتل زميله طبيب الساحل، حيث قرر أمام جهات التحقيق أنه علي علم بأن المجني عليه ثري فهداه شيطانة لاستدراجه عن طريق الممرض سكرتيره الخاص بحجه توقيع كشف طبي علي مريض داخل شقة قام بستأجرها وعقب وصول الطبيب إلي الشقة وطرق علي الباب عاجلته بضربه علي رأسه ثم قمت بالاشتراك مع الممرض الخاص بي بحقنه (بنج كلي) حتي تم تخديره.

وأضاف طبيب العظام المتهم في أقواله انه والممرض قاما بنقل المجني عليه علي كرسي متحرك الي عيادته الخاصة بمنطقة الساحل حتى يكون تحت نظره وعقب إفاقته فكرت في طلب فديه من أسرته إلا انه لم يتمكن من ذلك بعدما اكتشاف وفاته نتيجة جرعه البنج الزائدة .

وتابع الطبيب المتهم قائلًا: "لم اقصد قتله بل كنت اخطط للحصول علي فديه مالية من أسرته فقط إلا انه فارق الحياة بسبب جرعه البنج الزائدة".

كما أشار المتهم في أقواله إلي انه لم يجد وسيلة للتخلص من جثة طبيب معهد ناصر القتيل سوى قيامه بدفنه أسفل بلاط حجرة بعيادته بالاشتراك مع الممرض الخاص وتم وضع مشمع بلاستيك فوق البلاط لإخفاء معالم الجريمة، وتمكنا بالفعل من دفنه ثم غادرنا العيادة إلى أن تم كشف الجريمة.

وبالأمس انتقلت النيابة العامة لمحل الجريمة بعيادة الساحل بعد العثور على جثمان طبيب معهد ناصر في حاله تعفن وانتفاخ.

ووسط حراسة أمنية مشددة عاين فريق من النيابة العامة العيادة، قام الطبيب المتهم بتمثيل جريمته وكيف ارتكب وخطط لارتكاب الجريمة بالاشتراك مع الممرض.

72 ساعة بذل خلالها رجال المباحث بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة جهوداً كبيرة لكشف غموض البلاغ وضبط مرتكبيه، وقررت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط عيادة الطبيب محل البلاغ، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة، وكذا تقرير الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

وكانت معلومات قد وردت لمباحث قسم شرطة الساحل تفيد بالعثور علي جثة داخل عيادة عظام بدائرة القسم، على الفور تم تشكيل فريق بحث لسرعة كشف غموض البلاغ و ملابساته.

‏وبالانتقال والفحص تم العثور على جثة طبيب اسفل البلاط داخل عيادة الطبيب المتهم وفي حالة تعفن ومشوهة، تم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن طبيب عظام وراء ارتكاب الجريمة، بالاشتراك مع ممرض يعمل لديه، تم استدعائهما لاستجوابهما، وتم كشف خيوط الجريمة بالكامل من خلال اعترافاتهما، فيما تم تعيين حراسة أمنية على العيادة محل الجريمة، وتحرر محضر بالحادث، وتولت النيابة التحقيق.

الأكثر قراءة

تقارير صحفية: محمد صلاح بديلًا لـ ميسى فى باريس سان جيرمان

مصرع شخص غرقا فى نهر النيل بقنا

أمين "حماة الوطن" بالإسكندرية: تطوير الميناء نقلة نوعية كبيرة للدولة المصرية

ضبط ربع طن زيت طعام مجهول المصدر فى حملات تموينية بالإسماعيلية

الأهلى يتفوق على "البايرن" فى تصنيف أندية العالم: ماذا عن الزمالك؟

ما هي سفينة "وادي الملوك" أحدث وأكبر سفن الأسطول التجاري بميناء الإسكندرية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

محمد العسيري

عايز أَلِف مصر

خالد عكاشة

أبعاد ومدى «الهجوم المضاد» الأوكرانى

سامح الأسوانى

مسرحية «باب عشق».. انتصار للشعر والحياة

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى