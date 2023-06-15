قتلته بحقنة بنج.. اعترافات صادمة من قاتل طبيب الساحل

كشفت التحقيقات في واقعة مقتل طبيب الساحل، ودفنه داخل عيادة زميله بمعهد ناصر، ارتكاب 3 متهمين الجريمة، وهم طبيب يدعى “أحمد.ش”، 32 سنة، وممرض يدعى “أحمد.ف”، 27 سنة، ومحامية تدعى “إيمان.م"، 28 سنة، والتي استخدمها المتهم الأول في عملية استدراج طبيب الساحل المجني عليه، إلى عيادته، من ثم تخديره بواسطة مخدر منوم، حتى يتمكنوا من احتجازه ومساومة أسرته على طلب فدية، لكنه فارق الحياة، من تأثير المخدر.

اعترافات تفصيلية كشف عنها طبيب العظام المتهم بقتل زميله طبيب الساحل، حيث قرر أمام جهات التحقيق أنه علي علم بأن المجني عليه ثري فهداه شيطانة لاستدراجه عن طريق الممرض سكرتيره الخاص بحجه توقيع كشف طبي علي مريض داخل شقة قام بستأجرها وعقب وصول الطبيب إلي الشقة وطرق علي الباب عاجلته بضربه علي رأسه ثم قمت بالاشتراك مع الممرض الخاص بي بحقنه (بنج كلي) حتي تم تخديره.

وأضاف طبيب العظام المتهم في أقواله انه والممرض قاما بنقل المجني عليه علي كرسي متحرك الي عيادته الخاصة بمنطقة الساحل حتى يكون تحت نظره وعقب إفاقته فكرت في طلب فديه من أسرته إلا انه لم يتمكن من ذلك بعدما اكتشاف وفاته نتيجة جرعه البنج الزائدة .

وتابع الطبيب المتهم قائلًا: "لم اقصد قتله بل كنت اخطط للحصول علي فديه مالية من أسرته فقط إلا انه فارق الحياة بسبب جرعه البنج الزائدة".

كما أشار المتهم في أقواله إلي انه لم يجد وسيلة للتخلص من جثة طبيب معهد ناصر القتيل سوى قيامه بدفنه أسفل بلاط حجرة بعيادته بالاشتراك مع الممرض الخاص وتم وضع مشمع بلاستيك فوق البلاط لإخفاء معالم الجريمة، وتمكنا بالفعل من دفنه ثم غادرنا العيادة إلى أن تم كشف الجريمة.

وبالأمس انتقلت النيابة العامة لمحل الجريمة بعيادة الساحل بعد العثور على جثمان طبيب معهد ناصر في حاله تعفن وانتفاخ.

ووسط حراسة أمنية مشددة عاين فريق من النيابة العامة العيادة، قام الطبيب المتهم بتمثيل جريمته وكيف ارتكب وخطط لارتكاب الجريمة بالاشتراك مع الممرض.

72 ساعة بذل خلالها رجال المباحث بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة جهوداً كبيرة لكشف غموض البلاغ وضبط مرتكبيه، وقررت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط عيادة الطبيب محل البلاغ، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة، وكذا تقرير الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

وكانت معلومات قد وردت لمباحث قسم شرطة الساحل تفيد بالعثور علي جثة داخل عيادة عظام بدائرة القسم، على الفور تم تشكيل فريق بحث لسرعة كشف غموض البلاغ و ملابساته.

‏وبالانتقال والفحص تم العثور على جثة طبيب اسفل البلاط داخل عيادة الطبيب المتهم وفي حالة تعفن ومشوهة، تم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن طبيب عظام وراء ارتكاب الجريمة، بالاشتراك مع ممرض يعمل لديه، تم استدعائهما لاستجوابهما، وتم كشف خيوط الجريمة بالكامل من خلال اعترافاتهما، فيما تم تعيين حراسة أمنية على العيادة محل الجريمة، وتحرر محضر بالحادث، وتولت النيابة التحقيق.