السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اليوم.. بيزنطيو مصر يحتفلون بذكرى الإخوة الشهداء مانوئيل وصابيل وإسماعيل

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة البيزنطية في مصر اليوم بذكرى تذكار القدّيسين الإخوة الشهداء مانوئيل وصابيل وإسماعيل، وهم مسيحيون من بلاد الفرس، أرسلهم الملك سابور الثاني إلى يوليانوس الجاحد ملك الروم للتفاوض في أمر الصلح. فأمر هذا بقتلهم لتمسكهم بالدين المسيحي.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: حين تواجهون التجارب بشجاعة، ليست هي (أي التجربة) من تجعلكم أوفياء وثابتين؛ بل إنها تكتفي بالكشف عن فضائل الثبات والشجاعة التي كانت موجودة فيكم أصلاً، لكن بطريقة مخفيّة. قال الربّ: "أتظنّ أنه كان لديّ هدف آخر، حين تكلمت بهذه الطريقة، غير إظهار العدل؟"؛ وقال في مكان آخر: "فذلّلتُكَ وأجَعتُكَ لإظهار ما تخفيه في قلبِكَ" 

 بالطريقة نفسها، فإنّ العاصفة لا تجعل المنزل المبني على الرمل ثابتًا. إن أردتَ بناء منزل، فليكن ذلك على الصخر. إذًا، حين تهبّ العاصفة، لن تتمكّن من هدم ما بُنِيَ على الصخر؛ أمّا بالنسبة إلى ما يترنّح على الرمل، فإنّ العاصفة تُظهر أنّ أساساته ليست متينة. لذا، قبل أن تهبّ العاصفة، وتعصف الرياح وتطوف التيّارات، فيما يكون كلّ شيء ما يزال ساكنًا، فلنركّز اهتمامنا كلّه على أساس المبنى، ولنَبنِ منزلنا بحجارة وصايا الله المختلفة والصلبة. وحين سينطلق الاضطهاد ويبدأ العذاب القاسي ضدّ المسيحيّين، سنتمكّن من إظهار أنّ منزلنا مبنيّ على الصخر، على الرّب يسوع المسيح.

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