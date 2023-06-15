الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 15 سنة لشقيقين متهمين بالاعتداء على شابين بالشرقية

متهمين
متهمين

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، شقيقان بالسجن المشدد لمدة 15 سنة؛ لاتهامهما بالاشتراك مع شقيقيهما الذين سبق محاكمتهما في الاعتداء بالضرب على شابين بسبب خلافات سابقة بينهم بدائرة مركز الحسينية.

صدر القرار برئاسة المستشار حمدي طلبة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين إبراهيم عمار وحازم بشير، وسكرتارية سامي سمير وتامر عبدالعظيم.

وتعود أحداث القضية رقم 5527 لسنة 2022 جنايات مركز الحسينية، المقيدة برقم 1339 لسنة 2022 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: م ك م غ، وأشقائه ط  وم، وص إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بأنهم في يوم 21 مارس من العام الماضي، وبدائرة مركز الحسينية، قاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهما: م ي غ ع، ونجل عمه أ ع غ ع، بقصد إلحاق أذى بهما وفرض السطوة عليهما.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين قد ارتكبوا جريمتهم حاملين أسلحة بيضاء وأدوات (سنج - شوم)، بأن قاموا بالتعدى عليهما على النحو المبين بالتحقيقات، وأحدثوا عمدًا ضربًا نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها بالمجني عليه الثاني، وكان ذلك مسبوقًا بسبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على التعدي عليه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي نتج من جراءها تحديد في نهاية ثني الركبة اليمنى والذي يعد عاهة تقدر نسبتها 5% على النحو المبين بالتحقيقات.

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