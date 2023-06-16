الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة المارونية تحتفل بالجمعة الثالث من زمن العنصرة

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة المارونية في مصر، بحلول يوم الجمعة الثالث من زمن العنصرة.

وألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت فيها: 

"فلنسبّح ونمجّد ذلك الّذي نؤمن بأنّه الكلمة، ربّنا ومخلّصنا، ولنسبّح من خلاله الآب؛ هذه دعوتنا، دعوة لا تقتصر على أيّام معيّنة من السنة، كما يظنّ البعض، إنّما هي فعل مستمرّ ودائمٌ مدى الحياة وبكلّ الوسائل. هتف الشعب المختار: "سَبع مرَاتٍ في النَّهارِ سبَحتُكَ على أَحْكام بِرَكَ"... فالتسبيح ليس محصورًا في مكان معيّن، ولا في معبد أو هيكل مختار، ولا خلال أيّام محدّدة أو أعياد خاصّة، فالمؤمن الحقيقي يسبّح الله طوال حياته وفي كلّ مكان، أي أنّه يعلن عن شكره لمعرفة الحياة الحقيقيّة".

وتابعت: "إنّ جوّ الاحترام الذي يبثّه الإنسان الصالح في مجتمعه يعطي فرصة لأولئك الذين يعاشرهم كي يصبحوا صالحين. فكم بالحريّ ذاك الذي يكون دائمًا في حضرة الله من خلال المعرفة ونمط العيش وفعل الشكر؟ كيف يمكن لهذا الشخص ألاّ يصبح صالحًا أكثر كلّ يوم في كلّ شيء: الأعمال والكلام والاستعدادات؟... عندما نحوّل حياتنا كلّها إلى عيد نتيجة ثقتنا بأنّ الله حاضر كليًّا في كلّ مكان، سيغدو عملنا أغنية فرح، وسفرنا نشيد مجد، وسنعيش كما لو كان فعلاً "مَوطِنُنا في السَّمَوات".

وأضاف: “أودّ أن أتجرّأ وأقول أنّ الصلاة هي لقاء حميم مع الله. في رقّة تمتماتنا، وبدون أن تتحرّك الشفاه، وفي صمت كلامنا، كياننا يصرخ، والله يميل أذنه دائمًا لهذا الصوت الداخلي فينا. أجل، إنّ المؤمن الحقيقي يصلّي مدى الحياة، لأنّ صلاته أضحت سبيلاً للاتحاد بالله، كما أصبح يرفض كلّ ما هو عديم الجدوى لأنّه بلغ نوعًا ما حالة الكمال التي تجعل الحبّ محرّكًا لحياته... فحياته كلّها تصبح ليتورجيّة مقدّسة”.

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