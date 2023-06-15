المارونية: كنز المسيحي ليس على الأرض بل في السماء

تحتفل الكنيسة المارونية في مصر اليوم بحلول الخميس الثالث من زمن العنصرة، وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: اسمعوا يا أولادي: إنّ كنز المسيحيّ ليس على الأرض، بل في السَّماء لذا، يجب أن تكون أفكارنا حيث كنزنا. للإنسان مهمّة جميلة، أن يصلّي وأن يحبّ. أنتم تصلّون، أنتم تحبّون: هذه هي سعادة الإنسان على الأرض.

الصلاة ليست سوى اتّحادٍ مع الله. حين يكون قلبنا طاهرًا ومتّحدًا بالله، نشعر في داخلنا بعطر عذب، وبلُطف مُسكِر وبنور مُبهِر. في هذا الاتّحاد الحميم، الله والنفس هما كقطعتين من الشمع ذائبتين معًا؛ لا يمكننا فصلهما أبدًا. كم هو جميل هذا الاتّحاد بين الله ومخلوقه الصغير. هذه سعادة لا يسعنا فهمها. لقد استحققنا ألاّ نصلي؛ لكنّ الله، بطيبته، سمح لنا بأن نحدّثه. فصلاتنا هي بخور يتقبّله الله بسعادة كبرى.

يا أولادي، إنّ قلبكم صغير، لكنّ الصلاة تُوَسِّعُه وتجعله قادرًا على أن يحبّ الله. بالصلاة، نتذوّق مُسبَقًا طعم السماء ونتعرّف على الملكوت. الصّلاة لا تحرمنا من العذوبة: فهي عَسَلٌ ينزل في النَّفس ويُطَرّي كلّ شيء. تذوب الآلام أمام الصلاة النَّابعة من القلب، كما الثَّلج أمام الشَّمس.

وفيما يتعلق بالكنيسة الكاثوليكية ايضا أقام مساء أمس، الأب ماريو بولس اليسوعي، مدير مركز الجيزويت الثقافي، بالإسكندرية، قداسًا إلهيًا، لراحة نفس الأب هنري بولاد، وذلك بدير الآباء اليسوعيين، بالإسكندرية.

شارك في الصلاة الأب ريشار اليسوعي، ومحبو الأب هنري بولاد، حيث قدم الحاضرون شهادات الحياة، تجاه الأب المتنيح، خاصة من اختبر اللقاء معه، وتتلمذ على يده في الأمور الروحية، والثقافية، والاجتماعية.

وأشاد الأب ماريو بولس، بما قدمه الأب المنتقل للمجتمع، بصفة عامة، ومركز الجيزويت الثقافي، بالإسكندرية، بصفة خاصة، كما قام الأب هنري أيضًا، بتقديم العديد من الخدمات إلى شعب الإسكندرية. وداعًا الفيلسوف اليسوعي.