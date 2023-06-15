إصابة شخصين في حادث تصادم بالواحات البحرية

أصيب شخصين في حادث تصادم موتوسيكلين بقرية الباويطي بدائرة قسم شرطة الواحات البحرية بالجيزة.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الواحات البحرية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين بقرية الباويطي بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام موتوسيكلين نتج عن الحادث إصابة شخصين جري نقلهما إلي مستشفي الواحات البحرية لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.