الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

هربت من سوء معاملته.. تفاصيل مقتل سيدة الأزبكية على يد زوجها

جثة
جثة

كشفت التحريات في واقعة مقتل سيدة على يد زوجها بمنطقة الأزبكية، أن القتيلة كانت هاربة من زوجها برفقة ابنتها بسبب سوء معاملة الزوج لها.

وأضافت التحريات أن المجني عليها بعد الهروب من مسكن زوجها، توجهت لمنطقة الأزبكية وكانت تستجدي المارة بالشارع للإنفاق على ابنتها، وتصادف مرور زوجها فاقترب منها وحاولت الهروب منه لكنه قتلها بسكين.

وشهدت منطقة الأزبكية واقعة بشعة عندما أقدم عامل على قتل زوجته بسبب خلافات أسرية بينهما وتم القبض عليه.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها بسبب خلافات أسرية، حيث نشبت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بطعن القتيلة، بإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على القاتل، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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