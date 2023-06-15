الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وزير المالية: الإفراج عن بضائع بقيمة 31.7 مليار دولار خلال 2023

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن قيمة البضائع المفرج عنها في العام الجاري 2023، مقارنة بالعام الماضي، إذ وصلت إلى 37.7 مليار دولار، فيما وصلت في 2023 إلى 31.7 مليار دولار.

وأضاف وزير المالية، خلال كلمته في افتتاح محطة "تحيا مصر" في ميناء الإسكندرية بحضور الرئيس السيسي، اليوم الخميس، أن قيمة البضائع التي سجلت بنموذج بدء الإجراءات الجمركية (46) في العام 2022 وصلت 37.9 مليار دولار، فيما وصلت فى عام 2023 إلى 37.7 مليار دولار.

وأشار إلى أن قيمة البضائع المفرج عنها خلال الفترة من 1 - 31 مايو 2023 وصلت إلى 7.3 مليار دولار، وخلال نفس الفترة من العام الماضى وصلت إلى 5.3 مليار دولار، أما قيمة البضائع المسجلة لنفس الفترة فسجلت 7.6 مليار دولار.

وزير المالية محمد معيط قيمة البضائع المفرج عنها افتتاح محطة تحيا مصر ميناء الإسكندرية الرئيس السيسي

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