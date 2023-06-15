ترك المنزل منذ أيام.. "الداخلية" تُعيد مريضًا نفسيًا لأسرته

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول منشور عبر فيسبوك يتضمن تجول أحد الأشخاص بمدينة بورسعيد تظهر عليه علامات الاضطراب النفسي.

وتم تداول عدة منشورات عبر فيسبوك يتضمن تجول أحد الأشخاص (مجهول الهوية) بشوارع مدينة بورسعيد، تظهر عليه علامات الاضطراب النفسي، ويناشدون التوصل لذويه خشية إيذاء الآخرين.

بالفحص، تبين قيام الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد بالعثور على الشخص المشار إليه بدائرة قسم شرطة الجنوب أول، وأنه لا يحمل أوراقًا ثبوتية، وعُثر بحوزته على رقم لهاتف محمول خاص بشقيقه المقيم بمحافظة الشرقية، وباستدعاء الأخير حضر إلى القسم وتعرف عليه وقدم تحقيق شخصيته.

وأفاد بأن شقيقه يعانى من اضطرابات نفسية، وأنه ترك مسكنهم بمحافظة الشرقية منذ عدة أيام، ولم يقم بتحرير محضر بتغيبه لقيامه بالبحث عنه، وطلب استلامه وتعهد بحسن رعايته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.