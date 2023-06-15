وزير المالية: تشغيل منظومة إدارة المخاطر بالجمارك

تحدث الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تفعيل إدارة المخاطر الشاملة، مشيرًا إلى أنه تم التوافق والتنسيق مع جميع الجهات على أهمية الانضمام لهذه المنظومة.

وقال "معيط"، خلال كلمته بافتتاح محطة "تحيا مصر" للأغراض المتعددة، بحضور الرئيس السيسي، اليوم الخميس، إنه تم بدء التشغيل التجريبي لمنظومة إدارة المخاطر بجمارك الدخيلة منذ أول يوليو 2022، وبداية من 16 أغسطس 2022، فضلًا عن أنه تم تفعيل المنظومة بباقي الموانئ البحرية.

كما تم تشغيل نظام المخاطر بالنسبة لمصلحة الجمارك فقط، بلغت المسارات الخضراء للشهادات نسبة 15% بدلًا من 4%، وستصل خلال الثلاثة أشهر القادمة إلى نسبة 25% مسارًا أخضر.