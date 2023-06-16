الكنيسة اللاتينية في مصر تحتفل بحلول عيد قلب يسوع الأقدس

تحتفل الكنيسة اللاتينية في مصر اليوم بحلول عيد قلب يسوع الأقدس، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: لو عرف البشر ما هي محبّة الله، لهرعوا إلى الرّب يسوع أفواجًا حتّى يعطيهم دفء نعمته. إذ إنّ رحمته لا يسعها وصف.

إنّ الله يحبّ الخاطئ الذي يتوب ويضمّه بحنانٍ الى صدره قائلاً: "أين كنتَ يا ولدي؟ كنتُ أنتظرُك منذ زمنٍ طويل". وهو يدعو إليه جميع البشر عبر صوتِ الإنجيل، حيث يعلو صداه في العالم أسره: "تَعَالَوا إِليَّ يَا جَمِيعَ المُتْعَبِينَ والمُثْقَلِينَ بِالأَحْمَال، وأَنَا أُريْحُكُم". تعالوا وانهلوا ماء الحياة. تعالوا واعرفوا أنّي أحبُّكم. لولا محبّتي لكم، لما دعوتكم. لا يمكنني احتمال أن يضيع خروف واحد. فالرَّاعي ومن أجل خروف واحد، يذهب في الجبال ويبحث عنه في كلِّ مكان. تعالوا إليّ يا خرافي. خلقتُكم وأحبّكم. حبّي لكم دفعني لآتي إلى الأرض وأحتمل كلّ ما احتملته من أجل خلاصكم. أريدُ أن تدركوا محبّتي وأن تُعلِنوا كالرّسل على جبلِ طابور: "يا ربّ، حسنٌ لنا أن نكون معك".

إنّ الربّ يدعونا دومًا إليه. "تعالوا إليَّ... وأَنَا أُريْحُكُم". فهو يغذّينا من جسده الطاهر ودمه. وبطيبَتِه، يهذّبُنا بكلمتِه وبروحِه القدّوس. كشفَ لنا أسرارَه. يحيا فينا وبأسرارِ الكنيسة، ويقودُنا إلى حيث سنرى مجدَه.