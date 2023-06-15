الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

هل انفصلت جوري بكر عن زوجها؟.. القصة الكاملة

جوري بكر
جوري بكر

تعرضت الفنانة جوري بكر خلال الساعات القليلة الماضية، لوابل من الشائعات وكان أبرزها طلاقها عن زوجها.

هل انفصلت جوري بكر عن زوجها؟

وتعود الشائعة والسبب فيها، إلى تعرض حساب جوري الشهيرة بـ"وداد"، للتهكير من قبل قراصنة متخصصين في هذا الشأن، وهو ما جعل حسابها يسرق بشكل كامل، ويكتب فيه أنها انفصلت عن زوجها، لتخرج بعده بفترة وجيزة وتعلن عدم حدوث ذلك، وتطلب من متابعيها عدم مكالمتها لتوضيح هذا الموضوع، الذي سبب لها المشاكل.

أسباب تداول الشائعة

وخرجت جوري عبر حسابها بموقع إنستجرام وكتبت: "أنا مش قادرة أتكلم وأعصابي تعبانة، شكرًا جدًا لكل الناس اللي اتواصلت معايا.. واحد أو واحدة عايزين ينتقموا مني بالطريقة القذرة دي، الأكونت اتهكر وكل ده حصل في ثانية.. أشكركم وقدر الله وما شاء فعل، جوزي راجل محترم ومعتقدش إنه ممكن يعمل معايا حاجة زي كده"، لتنفي بشكل قاطع عدم انفصالها عن زوجها، خاصة وأنها حامل هذه الفترة وتنتظر الإنجاب قريبًا.

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وكانت جوري بكر قد صرحت عقب نجاح شخصية وداد رمضان الماضى أنها غضبت من الهجوم الذي تعرضت له ووصل إلى حد السباب، بسبب طبيعة شخصيتها في العمل، مؤكدة أنها شعرت أن البعض يهاجمها هي شخصيًا، وليس شخصية وداد.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

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