الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طلب إحاطة بمجلس النواب لحماية السوق المصري من الذهب المغشوش

النائب محمود عصام
النائب محمود عصام

تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارتي المالية والتموين والتجارة الداخلية، بشأن حماية السوق المصري من الذهب المستورد بعد إتاحة دخوله من دون جمارك.

وأضاف موسى أنه مع إصدار قرار إتاحة الفرصة أمام المصريين العائدين من الخارج في دخول الذهب من دون جمارك، زادت أعداد السبائك الواردة من الخارج، ومعها ظهرت مخاوف من التلاعب في الأوزان من ناحية، ومن ناحية أخرى التلاعب في العيار.

وأوضح أن المخاوف التي أعلنت عنها شعبة الذهب والمصوغات بالغرفة التجارية، من أن السبائك أو المشغولات الذهبية الواردة مع المصريين القادمين من الخارج قد تكون أوازنها تقل عن الوزن المدون عليها، أو أن عيارها غير صحيح، ويتم تداولها في السوق، وهذا أمر خطير يؤثر على وضع السوق وعلى المواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مصلحة الجمارك تقوم بعمليات دمغ الواردات من السبائك والمشغولات الذهبية للتأكد من أنها غير مزيفة، إلا أن هذا غير كاف.

وطالب بانتداب فريق من مصلحة الدمغة للعمل في الجمارك خلال الفترة المتبقية في تنفيذ القرار، ليس فقط للتأكد من أن الذهب الوارد غير مزيف، بل للتحقق من مطابقة الأعيرة والأوزان لما هو مدون في المستندات، أو دمغ السبيكة أو القطعة الذهبية وفقًا للوزن والعيار الحقيقي.

وأكد النائب أن الهدف من هذا الأمر، هو تأمين المواطنين على أموالهم، والحد من عمليات النصب التي قد يتعرضون لها إعمالا لهذا القرار.

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