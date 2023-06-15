الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط متهمين بإدارة ستوديو بدون ترخيص في العمرانية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

ألقت مباحث المصنفات الفنية القبض على شخصين لقيامهما بإدارة ستوديو دون ترخيص، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من المقدم هاني عماد، رئيس مباحث العمرانية، بورود محضر من الإدارة العامة للمباحث المصنفات بالقبض على شخصين لقيامهما بإدارة أستوديو تسجيل صوتي مرئي في شارع حسن القاضي دائرة القسم دون تراخيص.

وتبين أنّ المتهمين يديران قناة فضائية رقمية دون ترخيص تبث من خارج البلاد، وقناة على منصة «يوتيوب» تحمل الاسم نفسه وضبط بحوزتهما جهاز حاسب آلي، وكاميرات ديجيتال، ولوجو قناة «العاصمة والناس»، ومايك لاسلكي، وراوتر، و10 كارنيهات لأشخاص عاملين بالقناة» وألقي القبض عليهما، وتحرر محضر بالواقعة وإحالة اللواء أحمد خلف، نائب مدير المباحث، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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