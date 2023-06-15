الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس شركة" سي إن إي": هدفنا جعل مصر مركزا عالميا لوجيستيا للنقل

رودولف سعادة، رئيس
رودولف سعادة، رئيس مجلس إدارة شركة سي إن إي

قال رودولف سعادة، رئيس مجلس إدارة شركة سي إن إي، إن إرادة الحكومة المصرية تعمل على تزويد البلاد بالبنية التحتية التي من شأنها تعزيز سلاسل التوريد، وبالتالي دعم البلاد، وسلاسل التوريد ضرورية للتنمية الاقتصادية والبشرية.

وقال "سعادة" خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، محطة تحيا مصر متعددة الأغراض،" أشكركم على دعوتكم لافتتاح محطة تحيا مصر، إنه لشرف أن يتم افتتاح تلك المحطة تحت رعاية سيادتكم ، وما حدث اليوم هو انعكاس للعلاقات التاريخية والقوية بين مصر وفرنسا، وقد كان لبلدينا الكثير من القواسم المشتركة بدأت من أنهم دولتي بناء ملتزمتان بإقامة صروح دائمة تصمد أمام اختبار الزمن".

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة سي إن إي، إرادة الحكومة المصرية تعمل على تزويد البلاد بالبنية التحتية التي من شأنها تعزيز سلاسل التوريد، وبالتالي دعم البلاد، وسلاسل التوريد ضرورية لتنمية اقتصادية وبشرية، وأتذكر سيدي الرئيس السيسي لقائنا الأول فى عام 2021 فى مصر وأخبرتني عن رؤيتكم لقطاع النقل وأعربت لسيادتكم عن أمنيتنا أن نكون جزءًا من هذا القطاع، وبالفعل تم إنشاء تلك المحطة ولذلك أشكركم وأشكر بشدة وزارة النقل”.

وواصل: “كان العبور الأول لسفينة الشركة عبر قناة السويس فى عام 1983، واليوم يبلغ عدد أفراد مجموعتنا 350 فردا منتشرين فى 6 موانئ مصرية يربطون البلاد ببعضهم، ونحن هنا لأننا نؤمن بأن مصر لديها مكان هام للتجارة وموقع استراتيجي للنقل.

وأضاف:" نحن مصممون على جعل مصر مركزا عالميا لوجيستيا، مما سيمكن من مجموعتنا من لعب دور رئيسي فى ممر لوجيستي للسخنة، إضافة إلى أنه يسرنا أن نشارك فى شركائنا المصريين خبراتنا، وتخلق تلك الاستثمارات فرص عمل عظيمة مع تعزيز دور مصر الاستراتيجي وسيادتها فى المنطقة”.

 

 

الأكثر قراءة

أهالي مطروح: افتتاح ميناء السلوم البري يلعب دورًا أساسيًا في التنمية

مدبولى يغادر القاهرة فى مهمة إفريقية للمساهمة بتسوية الأزمة الروسية- الأوكرانية

الرئيس السيسى يشيد بتفعيل منظومتى المواصفات القياسية وحوكمة الاستيراد

الرئيس السيسى يفتتح ميناءى أكتوبر الجاف والسلوم البرى

وزير النقل: تنفيذ 95% من سكك حديد مصر ببشتيل.. وافتتاحها قريبا

وزير المالية: نعمل على تسهيل الإجراءات الجمركية والإفراج عن السلع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

محمد العسيري

عايز أَلِف مصر

خالد عكاشة

أبعاد ومدى «الهجوم المضاد» الأوكرانى

سامح الأسوانى

مسرحية «باب عشق».. انتصار للشعر والحياة

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى