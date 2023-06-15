رئيس شركة" سي إن إي": هدفنا جعل مصر مركزا عالميا لوجيستيا للنقل

قال رودولف سعادة، رئيس مجلس إدارة شركة سي إن إي، إن إرادة الحكومة المصرية تعمل على تزويد البلاد بالبنية التحتية التي من شأنها تعزيز سلاسل التوريد، وبالتالي دعم البلاد، وسلاسل التوريد ضرورية للتنمية الاقتصادية والبشرية.

وقال "سعادة" خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، محطة تحيا مصر متعددة الأغراض،" أشكركم على دعوتكم لافتتاح محطة تحيا مصر، إنه لشرف أن يتم افتتاح تلك المحطة تحت رعاية سيادتكم ، وما حدث اليوم هو انعكاس للعلاقات التاريخية والقوية بين مصر وفرنسا، وقد كان لبلدينا الكثير من القواسم المشتركة بدأت من أنهم دولتي بناء ملتزمتان بإقامة صروح دائمة تصمد أمام اختبار الزمن".

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة سي إن إي، إرادة الحكومة المصرية تعمل على تزويد البلاد بالبنية التحتية التي من شأنها تعزيز سلاسل التوريد، وبالتالي دعم البلاد، وسلاسل التوريد ضرورية لتنمية اقتصادية وبشرية، وأتذكر سيدي الرئيس السيسي لقائنا الأول فى عام 2021 فى مصر وأخبرتني عن رؤيتكم لقطاع النقل وأعربت لسيادتكم عن أمنيتنا أن نكون جزءًا من هذا القطاع، وبالفعل تم إنشاء تلك المحطة ولذلك أشكركم وأشكر بشدة وزارة النقل”.

وواصل: “كان العبور الأول لسفينة الشركة عبر قناة السويس فى عام 1983، واليوم يبلغ عدد أفراد مجموعتنا 350 فردا منتشرين فى 6 موانئ مصرية يربطون البلاد ببعضهم، ونحن هنا لأننا نؤمن بأن مصر لديها مكان هام للتجارة وموقع استراتيجي للنقل.

وأضاف:" نحن مصممون على جعل مصر مركزا عالميا لوجيستيا، مما سيمكن من مجموعتنا من لعب دور رئيسي فى ممر لوجيستي للسخنة، إضافة إلى أنه يسرنا أن نشارك فى شركائنا المصريين خبراتنا، وتخلق تلك الاستثمارات فرص عمل عظيمة مع تعزيز دور مصر الاستراتيجي وسيادتها فى المنطقة”.