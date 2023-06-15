الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية تطالب وزير التنمية المحلية بالتحقيق فى إهمال طريق "كوم أمبو- الصحراوى"

النائبة أمل سلامة
النائبة أمل سلامة

تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجها إلى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن إهمال طريق "كوم أمبو – الصحراوى الغربى" بأسوان.

وقالت النائبة أمل سلامة: “لا أحد ينكر الطفرة الكبيرة في مجال الطرق والكبارى في محافظة أسوان وجهود الدولة بشأن تنمية المحاور وإعادة رفع كفاءة الطرق وأيضا وضعها على الخريطة الاستثمارية كمحافظة سياحية، ولكن طريق كوم أمبو إلى كوبري فارس العلوي الذي يؤدي إلى طريق الصحراوي الغربي ‏يعانى من الإهمال رغم أن هذا الطريق يخدم أكثر من 2 مليون نسمة وهو طريق رئيسي لسيارات النقل الثقيل لنقل البضائع”.

وأضافت أن أعمال الحفر ما زال موجود آثارها على الطريق، حيث يتباطأ المقاولون فى الحفر مع ترك المخلفات، ما أصاب الطريق بالتكسير والحفر الذى يجعل من الطريق بيئة خصبة للحوادث، كما أن أعمال الحفر أدت إلى بطء الحركة، ما يصيب الطريق بالشلل نتاج الازدحام، حيث إن هذا الطريق حيوى ورئيسى".

وأشارت عضو لجنة حقوق الإنسان إلى أن هناك عدم مطابقة للمواصفات لما يتم من أعمال الحفر والرصف، ما أدى إلى فساد طبقة الأسفلت بعد وقت قليل للغاية نتاج عدم المطابقة للمواصفات، وغياب الإشراف من جانب المهندسين المشرفين على المشروع، مما يترتب عليه ‏نقص في عمق الحفر و‏في أعمال الردم ‏ولا يوجد ‏أغطية لأحواض التحلية وعدم مساواة الطريق بعد الردم مما يسبب حدوث كوارث.

وطالبت النائبة أمل سلامة بفتح تحقيق موسع بشأن الأعمال المتوقفة على طريق كوم أمبو إلى كوبري فارس العلوي الذي يؤدي إلى طريق الصحراوي الغربي، للوقوف على أسباب توقف الأعمال وما أصاب الطريق من إهمال، على أن يحال طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية بالمجلس الموقر لمناقشته.

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