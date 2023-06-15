إصابة شخص في تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائري في الوراق

شهد الطريق الدائري بالوراق، حادث تصادم سيارتين، مما أسفر عن إصابة شخص، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وإزالة آثار الحادث، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائري في الوراق، توجه رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين تصادم سيارتين مما أسفر عن إصابة شخصا، وتم نقله إلى مستشفى إمبابة العام.

وتم إزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.