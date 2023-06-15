إصابة شخصين في تصادم بطريق الواحات الصحراوي

أصيب شخصين إثر حادث تصادم 2 دراجة بخارية أعلى طريق الواحات الصحراوي وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الواحات الصحراوي بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم 2 موتوسيكل وأسفر الحادث عن إصابة شخصان وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.