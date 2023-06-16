الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس لوكيليانوس

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، اليوم الجمعة، بذكرى استشهاد القديس لوكيليانوس و4 آخرين معه.

وقال كتاب السنكسار الكنسي، إنه في مثل هذا اليوم، استشهد القديس لوكيليانوس وأربعة آخرون معه، وكان كاهنا للأوثان في عهد الملك أوريليانوس قيصر، وأبصر تعذيب الشهداء بالضرب والحرق وتقطيع الأعضاء كما شاهد كثيرون يُلقون في النار ولم تمسسهم بأذى فتعجب وتحقق أنه ليس لأوثانه قوة علي فعل مثل هذا وأن الإله الذي يفعل هذه الآيات هو الإله الحق .

وللحال صرخ قائلا إني أؤمن بإله المسيحيين فوبخه علي ذلك ووعده ثم توعده: وإذ لم يرجع عن عزمه عذبه كثيرا ثم طرحه في السجن وعاد الملك فاستحضره مع أربعة من المسيحيين والقوهم في النار فأرسل الله مطرا غزيرا أطفأ النار . أخيرا علقوه علي خشبه وسمروا جسده بمسامير كبيرة فأسلم الروح في يد الرب، أما الأربعة الآخرون فقد قطعت رقابهم ونال الجميع إكليل الشهادة.