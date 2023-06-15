الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير أمريكي: النوبة أقدم الثقافات القائمة في مصر حتى اليوم

النوبيين في أسوان
النوبيين في أسوان

أكد موقع "ترافيل لاند ليجر" أن غالبًا ما تكون مصر مرادفًا للأهرامات والفراعنة، ولكن هناك تاريخ في مصر قوي للغاية هو النوبة التي تُعدّ جزء من تاريخ الأمة.

وقالت عالمة الأنثروبولوجيا ياسمين مول، التي أخرجت فيلمًا وثائقيًا بعنوان "العثور على النوبة": "النوبيون هم مجموعة لغوية وعرقية عاشت لآلاف السنين في شمال شرق إفريقيا، لديهم حضارتهم القديمة المعقدة التي لديها نفس سمات حضارة مصر الفرعونية، وأصبحت مصر والنوبة حضارة واحدة بداية من الأسرة الخامسة والعشرين، حيث كان لديهم ثقافة غنية ومزدهرة في العصور الوسطى".

الثقافة النوبية

وبحسب منى شريف نيلسون، مؤسسة المؤسسة النوبية: "تقع أرض أجداد النوبيين فيما هو الآن جنوب مصر، ليس من المستغرب أن معظم النوبيين الحاليين هم مواطنون مصريون".

قالت منة آغا، وهي من الجيل الثالث من فاديجة النوبيين: "النوبيون من أقدم المجتمعات التي لا تزال تعيش على هذه الأرض".

وأكد الموقع أن النوبيين فقدوا أراضيهم في ستينيات القرن الماضي بعد بناء السد العالي في أسوان، ونقلت الحكومة المصرية الآلاف من الأسر النوبية إلى أسوان، حيث نجوا من الفيضانات السنوية لنهر النيل، وقالت آغا: "ضاعت الأرض، ولكن التاريخ والثقافة لا تزال قائمة".

وتابعت آغا: "لا تزال الثقافة النوبية المميزة موجودة وتمارس، حيث يحافظ المصريون على ماضيهم المجيد".

وتابع الموقع أن النوبيين حافظوا على ثقافتهم التي تتشابه كثيرًا مع ثقافة أهل أسوان، من خلال عادات الزفاف والموسيقى التقليدية والطعام. 

وفي العصر الرقمي، حيث تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورًا حيويًا في جمع قصص المجتمع.

وقالت مول: "النوبيين أحفاد تلك الثقافة، لا يزالوا موجودين حتى اليوم، في العادات والتقاليد، والتي تُعدّ جزأ لا يتجزأ من مصر وحضارتها القديمة، فهي ثقافة يفخر بها أهل جنوب مصر، حتى أصبحت جزء من الحاضر، وشئ يميز جنوب مصر".

مصر النوبة التاريخ الثقافات الفراعنة الأهرامات

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