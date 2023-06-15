الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة متهمين بسرقة رواد ماكينات الصرف الآلي في الأزبكية للمحاكمة الجنائية

متهمين
متهمين

أمرت نيابة الأزبكية بإحالة عاطلين تخصصا في ارتكاب وقائع الاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين أثناء عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي وتنفيذ 7 عمليات بمنطقة الأزبكية، للمحاكمة الجنائية. 

وكان اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارًَا يفيد بتمكن مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة مبلغ مالي من محفظة إلكترونية خاصة بطالب - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية وذلك حال قيامه بإجراء عملية سحب من المحفظة الإلكترونية خاصته من خلال ماكينة صراف آلى كائنة بدائرة القسم.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة حيث يقوم الأول بالوقوف خلف المواطن ومتابعته أثناء قيامه بإدخال البيانات الخاصة بالمحفظة الإلكترونية ورقم الكود الخاص بالعملية وعقب ذلك يقوم بالاتصال بالثانى المتواجد أمام ماكينة صراف آلى أخرى بذات المنطقة وإعطائه تلك البيانات لسحب المبلغ ويقوم بتعطيل المواطن لحين قيامه بسحب المبلغ.

كما أقرّا بارتكابهما (7) وقائع سرقة بذات الأسلوب، حال تواجد المجني عليهم أمام ماكينات الصرف الكائنة بدائرة القسم، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم اتهموهما بالسرقة. 

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