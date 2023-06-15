إخماد حرائق في 4 شقق سكنية بالجيزة دون إصابات

سيطر رجال الحماية المدنية على العديد من الحرائق داخل العقارات السكنية خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليهم بدون وقوع أى إصابات.

البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حرائق شقق سكنية في الجيزة بـ شارع المنشية بمنطقة فيصل وأرض اللواء في العجوزة، وشارع أبو سمبل في العمرانية، وشارع رجب عبدالموجود، في الطالبية، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحرائق وفرض كردون أمني بمحيطهم لمحاصرتهم، ومنع امتدادهم وتمت السيطرة عليهم دون إصابات.