الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بتذكار تأسيس كنيسة العذراء بالمحمية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، بثلاث مناسبات، أولها تذكار تأسيس كنيسة السيدة العذراء بالمحمية.

وبهذه المناسبة قال كتاب السنكسار الكنسي إن في مثل هذا اليوم من سنة 901 ش تذكار تكريس كنيسة السيدة العذراء والدة الإله في البلدة المعروفة بالمحمية ( مسطرد ) حيث ينبوع الماء الفائض من العين التي استخدمتها والدة الإله عند عودتها من أرض مصر ، وذلك أنه لما ذهب يوسف إلى مصر كقول الملاك وصل إلى أوائل الصعيد وفي عودته وصل إلى المطرية ومنها إلى المحمة وقد بنيت في هذا المكان كنيسة علي اسم السيدة العذراء.

كما تحتفل الكنيسة أيضًا بذكرى استشهاد القديس جرجس الجديد، وبهذه المناسبة قال كتاب السنكسار الكنسي إنه في مثل هذا اليوم استشهد القديس جرجس الجديد الذي آمن بالسيد المسيح وانتظم في سلك الرهبنة فامسك وعوقب عقاباً شديدا نظير اعترافه بالسيد المسيح وقطع عنقه ونال إكليل الشهادة سنة 1103 ش 1387 م .

بالإضافة إلى احتفالات الكنيسة أيضا بتذكار القديسة تمادا وأولادها وأرمانوس وأمه.

وفيما يخص الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ايضا منحت جامعة هولي صوفيا القبطية الأرثوذكسية بالولايات المتحدة الأمريكية، الأستاذ جرجس إبراهيم صالح درجة الدكتوراة الفخرية في الدراسات الكتابية، في مراسم أقيمت بالمقر البابوي في القاهرة.

وتم اختيار الدكتور جرجس صالح لهذه الدرجة نظرًا لإسهاماته في مجالات التدريس بعدد من المعاهد والكليات اللاهوتية القبطية والسريانية الأرمنية، وكذلك إسهاماته في العمل المسكوني على مدى عقود.