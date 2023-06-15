الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بتذكار تأسيس كنيسة العذراء بالمحمية

السيدة العذراء
السيدة العذراء

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، بثلاث مناسبات، أولها تذكار تأسيس كنيسة السيدة العذراء بالمحمية.

وبهذه المناسبة قال كتاب السنكسار الكنسي إن في مثل هذا اليوم من سنة 901 ش تذكار تكريس كنيسة السيدة العذراء والدة الإله في البلدة المعروفة بالمحمية ( مسطرد ) حيث ينبوع الماء الفائض من العين التي استخدمتها والدة الإله عند عودتها من أرض مصر ، وذلك أنه لما ذهب يوسف إلى مصر كقول الملاك وصل إلى أوائل الصعيد وفي عودته وصل إلى المطرية ومنها إلى المحمة وقد بنيت في هذا المكان كنيسة علي اسم السيدة العذراء.

كما تحتفل الكنيسة أيضًا بذكرى استشهاد القديس جرجس الجديد،  وبهذه المناسبة قال كتاب السنكسار الكنسي إنه في مثل هذا اليوم استشهد القديس جرجس الجديد الذي آمن بالسيد المسيح وانتظم في سلك الرهبنة فامسك وعوقب عقاباً شديدا نظير اعترافه بالسيد المسيح وقطع عنقه ونال إكليل الشهادة سنة 1103 ش 1387 م . 

بالإضافة إلى احتفالات الكنيسة أيضا بتذكار القديسة تمادا وأولادها وأرمانوس وأمه.

وفيما يخص الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ايضا منحت جامعة هولي صوفيا القبطية الأرثوذكسية بالولايات المتحدة الأمريكية، الأستاذ جرجس إبراهيم صالح درجة الدكتوراة الفخرية في الدراسات الكتابية، في مراسم أقيمت بالمقر البابوي في القاهرة.
وتم اختيار الدكتور جرجس صالح لهذه الدرجة نظرًا لإسهاماته في مجالات التدريس بعدد من المعاهد والكليات اللاهوتية القبطية والسريانية الأرمنية، وكذلك إسهاماته في العمل المسكوني على مدى عقود.

الأكثر قراءة

حيثيات الحكم الصادر برفض دعوى إثبات نسب ضد لاعب الزمالك السابق

علاقة مشبوهة داخل عيادة طبيب نساء روض الفرج

بنك التعمير والإسكان يسهم فى إعادة تطوير جمعية الخدمات الاجتماعية بحى رملة بولاق بإجمالى مساهمات تصل إلى مليونى جنيه

تحيا مصر وتجارة الترانزيت

متبرعون بالدم.. حكايات من دفتر إنقاذ الأرواح

5 يونيو «2-3»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

وائل لطفي

حدث فى برج العرب

ماجد حبته

تحيا مصر وتجارة الترانزيت

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى