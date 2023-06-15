الرئيس السيسى: "البلاد مابتتعملش إنك تدى توجيه للموظف وتسيبه"

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن البلاد لا تبنى بالتوجيهات للمنفذين، وإنما تبنى بدعم الحكومة ومتابعة المشروعات عن كثب.

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية: "ممكن نكون إحنا السبب في التعثر، إحنا مش بنجلد نفسنا، لكن بوضح ليه الميناء رغم التعهد متعملتش.. أنا دايمًا بقول أنا بحب أعمل، الناس بتستغرب، إني مش بجيب مستثمر ينفذ، لأن بخاف وإحنا بننفذ وفي التزام تعاقدي مع المستثمرين، الناس اللي شغالة متمشيش العقود".

وأكد الرئيس السيسي: "أنا بقول للناس البلاد بتتعمل إزاي، لكل التنفيذيين، البلاد مبتتعملش إنك تدي توجيه للموظف اللي عندك وتسيبه، لا.. أنت قاعد معاه تحلله حتة حتة، وتشجعه علشان يخلصلك شغلك، شغلك اللي هو شغل مصر".

وأوضح: "أنا لما بعمل حاجز في الميناء، بدل ما أعمله 50 متر.. أعمله 300 متر، ما أنا كده كده بحط الدبش والصخور، وأبقى خلقت حتة في البحر عمقها 3 كيلو، أقدر أستفيد منها وتغطي جزء من التكلفة".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، والتي تساهم في رفع كفاءة الميناء وزيادة أحجام التداول فيه، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات في المجال البحري ونقل الخبرات والدراية بكيفية العمل من الشركاء العالميين إلى العامل المصري.

وتعد المحطة متعددة الاستخدامات من الدرجة الأولى، وتبلغ مساحتها 545 ألف م2 بأطوال أرصفة 2500 م، وأعماق تصل إلى 17.5 م، بطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة و2 مليون طن بضائع عامة، و100 ألف وحدة من البضائع سنويًا.