الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عصابة لسرقة محتويات السيارات بالغربية

ضبط عصابة
ضبط عصابة

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي ضم 3 متهمين "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة الغربية، تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة محتويات السيارات بأسلوب "المغافلة والضغط على الكابوت وفتح صندوق السيارات" مستخدمين دراجة نارية "تروسيكل".

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب 16 واقعة بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها وكذا الدراجة النارية المستخدمة في نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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