ضبط 34 سلاحا ناريا وتنفيذ 379 حكما قضائيا خلال حملة أمنية بأسيوط

نفذ قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة القوصية.

وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية، (ضبط 34 قطعة سلاح ناري، عبارة عن 14 بندقية آلية –11 بندقية خرطوش- طبنجة – 8 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 29 متهما " لـ 14 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط 5 قضايا إتجار فى المواد المخدرة، وضُبط خلالهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 5 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية، كما تم تنفيذ 379 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.