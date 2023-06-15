الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الوزير: إدخال 17 كيلو سكك حديد "كهرباء" إلى جانب "الديزل"

وزير النقل
وزير النقل

قال وزير النقل كامل الوزير إنه يتم حاليًا تنفيذ 18 كيلومترًا أرصفة في ميناء السخنة، ليصبح إجمالي الأرصفة الموجودة 23 كيلومترًا أرصفة، بعمق 18 مترًا. 

وفي مجال السكك الحديدية يتم حاليًا إدخال 17 كيلومترًا سكك حديد “كهرباء” إلى جانب السكك الحديدية “الديزل”، من خلال توفير 22 كيلومترًا من السكك الحديدية داخل الميناء، فضلًا عن تنفيذ طرق خرسانية لتتحمل الحمولات الثقيلة، منوهًا بأن مساحة الميناء زادت 4 ملايين متر مربع، ليصل إجمالي مساحة الميناء إلى 25 كيلو مترًا مربعًا.

وأوضح وزير النقل، خلال كلمة في افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن 13 شركة مصرية وطنية تقوم بتنفيذ 18 كيلومترًا أرصفة داخل ميناء السخنة وبلغت نسبة تنفيذ الأرصفة حاليا 80%، فيما بلغت نسبة تنفيذ أعمال التكريك لـ70 مليون متر مكعب من الرمال، 27%، حيث تقوم بتنفيذها 3 شركات منها شركة أجنبية وشركتان مصريتان وطنيتان. 

وأشار إلى أن شركة النيل العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل قامت بتنفيذ حواجز أمواج بطول 3270 مترًا ووصلت نسبة التنفيذ إلى 94%، فيما وصلت نسبة تنفيذ أعمال الطرق الخرسانية 55%، وذلك بأحدث معدات الخرسانة في العالم، لـ17 كيلو مترًا من الطرق الخرسانية والأسفلتية والإنترلوك، داخل الميناء. 

وأوضح وزير النقل أنه يتم حاليًا زيادة 17 كيلومترًا للسكك الحديدية، لتصل إلى 22 كيلو مترًا وتقوم بتنفيذها شركات مصرية وطنية بالتعاون مع هيئة سكك حديد مصر ووصلت نسبة التنفيذ 70%. 

وبخصوص الحوض الثاني والرابع بالميناء، قال وزير النقل، إنه تم التعاقد مع المشغل العالمي الأول عالميًا "هاتشسون"، وسيتم تسليمهم الأرض في شهر يوليو المقبل؛ لبدء تنفيذ البنية الفوقية الخاصة بهم لتصبح أول محطة بعد (سي أم أيه) سيتم تسليمها لمشغل عالمي للبدء في التنفيذ ووصلت نسبة التنفيذ لـ81%. 

وقال وزير النقل إنه تم تنفيذ البنية الأساسية بالكامل بشركات مصرية وتمويل مصري بدون أي قروض، مضيفًا أنه تتم الاستعانة بمشغل عالمي لأخذ حق انتفاع لإدارة وتشغيل البنية الفوقية لمدة 15- 30 سنة مقابل عائد بالدولار عدا شركة CMA، حيث تم تطبيق نظام جديد معها تم تنفيذه لأول مرة في مصر، لافتًا إلى أن الشركة وافقت على تنفيذ البنية الفوقية (المباني والمرافق ومحطات المعالجة وغيرها) مقابل المشاركة بحصة تقارب 32% من قيمة المعدات.

وأشار إلى أنه تم دخول المعدات بالدولار من ميناء الإسكندرية، قائلًا "إنه لخلق ممر لوجستي، حيث يتم تواجد شركة هاتسن العالمية في محطات بالعين السخنة والإسكندرية، إضافة إلى القطار السريع الذي يربط طول 675 كيلومترًا في 21 محطة، حيث يضم مركز تحكم وسيطرة ويخدم عليها 15 قطارًا سريعًا و34 قطارًا إقليميًا و18 جرار بضائع نقل كهرباء.

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