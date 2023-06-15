الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى: تحويل الدولة إلى حالة أفضل يتطلب جهدًا كبيرًا

السيسي
السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي- في مداخلة، خلال افتتاح محطة (تحيا مصر) متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية- "نحن طرحنا المرحلة الأولى من ميناء السخنة من قبل لمستثمر ليقوم بتنفيذه، وبالفعل نفذه، لكن تطوير ميناء الإسكندرية من أجل أن تنفذه الدولة كان لا بد أن نضع له برنامجًا ضخمًا جدا".

وأضاف الرئيس السيسي أن "الميناء الذي يتحدث عنه وزير النقل كامل الوزير- ميناء الإسكندرية- لكي نضيف له 18 كيلو مترًا أرصفة أخرى في أقل من عامين، تطلب ضغطًَا نفسيًا وضغطًا على مواردنا ليتم تنفيذه في أسرع وقت، وذلك لكي نضع أنفسنا على خريطة المنافسة، ونقول إن الدنيا تتغير وفي محاور أخرى بتخلق، ومن حق الناس كلها إنها تطور وتستفيد من موقعها ومن قدراتها".

وتابع الرئيس السيسي:"أنا لدىّ قدرات مالية وفوائض من حقي كدولة استخدمها"، مشيرًا إلى أنه منذ 25 عامًا لم نطور شيئًا في ميناء الإسكندرية، متسائلًا: “هل توجد دولة يظل فيها شيء 25 عامًا دون أي تطور؟”.

وسأل الرئيس السيسي وزير النقل كامل الوزير: "لقد قلت تم زيادة أراضي الميناء بحوالي 4 ملايين متر مربع كام منهم على البحر؟".. فأجاب كامل الوزير: "كلها على البحر".. فسأله الرئيس "بكام المتر؟".. فأجاب كامل الوزير: "يتراوح بين 3 و4 آلاف دولار ليكون الإجمالي 12 مليار دولار"..فسأل الرئيس السيسي كامل الوزير عن تكلفة تطوير الميناء.. فأجاب "حوالي 60 مليار جنيه".

وقال الرئيس السيسي إن المسار الذي كنا عليه لمدة 25 سنة كان مسارًا جيدًا، لكن كان هناك أكثر من ذلك، مضيفًا "أنه كان يجب الاستفادة من موقعنا الجغرافي الموجود على محور شريان رئيسي للتجارة العالمية، حيث إن 12 أو 13% من التجارة تمر من أمامنا".

وأكد أن هذا هو المهم وهذا هو المستقبل، موضحًا أن كل ما نقوم به ليس لنا ولكن من أجل أولاد مصر وأحفادهم.

وأضاف الرئيس السيسي: "قبل ذلك كنا نقول للمستثمر بأن يدخل في الاستثمار، وينفذ المشروع ثم يأخذ حق انتفاع، لكن في هذا النموذج قلنا إننا ننفذ حاجتنا ونطرحها ويأتي المستثمر لتشغيلها، ونعطي الفرصة للجميع".

واستطرد الرئيس قائلًا: "عندما كنا نطلب من مستثمر واحد ونقنعه بأن ينفذ المشروع شيء.. وأن نقول أنا لدىّ مكان جاهز للتشغيل هذا شيء آخر"، مشيرًا إلى أن ما قمنا بتنفيذه نموذج آخر، تكلفته مرتفعة ولكن في النهاية نعطي الفرصة لمشغلين آخرين لو كانوا مهتمين بأن يأتوا لدينا وهذا ما حدث".

الرئيس السيسي تحويل الدولة إلى حالة أفضل يتطلب جهد ا كبير ا الرئيس عبدالفتاح السيسي تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية- نحن طرحنا المرحلة الأول الرئيس السيسي

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