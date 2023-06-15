الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ليفربول يفتتح مشواره فى الدورى الإنجليزى بمواجهة نارية أمام تشيلسى

ليفربول
ليفربول

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس، عن جدول مباريات الموسم الجديد 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجديد، يوم 12 أغسطس المقبل، على أن ينتهي في يوم 19 مايو 2024.

ليفربول يستهل مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة نارية أمام تشيلسي

وشهدت مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد 2023-2024، مباراة قوية تجمع بين فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، بنظيره تشيلسي، في قمة نارية ستُقام على ملعب "ستامفورد بريدج".

ومن المقرر إقامة مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، يوم الأحد الموافق 13 أغسطس 2023، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت "القاهرة".

بينما يواجه فريق مانشستر سيتي نظيره بيرنلي– الصاعد حديثًا إلى دوري الأضواء، بينما يلتقي فريق مانشستر يونايتد بنظيره وولفرهامبتون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

 

جدول مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد 2023-2024

وتأتي جدول مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد 2023-2024، على النحو التالي:

الجمعة 11 أغسطس

- مانشستر سيتي ضد بيرنلي

 

السبت 12 أغسطس

- أرسنال ضد نوتنجهام فورست

- بورنموث ضد وست هام يونايتد

- برايتون ضد لوتون

- إيفرتون ضد فولهام

- شيفيلد يونايتد ضد كريستال بالاس

- نيوكاسل يونايتد ضد أستون فيلا

الأحد 13 أغسطس

- برينتفورد ضد توتنهام هوتسبير

- ليفربول ضد تشيلسي

الإثنين 14 أغسطس

- مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون

يذكر أن فريق مانشستر سيتي قد قدّم موسمًا مميزًا في موسم 2022-2023، حيث توّج بالثلاثية التاريخية، بعدما حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم كأس الاتحاد الإنجليزي، يليه لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

ليفربول الدورى الانجليزى تشيلسى الموسم الجديد 2023-2024 مانشستر سيتى

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