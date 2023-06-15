الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"طلّقها من فترة".. تفاصيل جديدة فى قتل شاب لسيدة بميدان الأزبكية

قتل
قتل

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة، عن تفاصيل جديدة في قتل شخص لزوجته في منطقة الأزبكية، إذ تبين أن المجني عليها طليقة المتهم وانفصلا منذ فترة قريبة، وكان يلاحقها حتى التقى بها في الشارع وسدد لها عدة طعنات قاتلة في ميدان عام وسط ذهول المارة، وتحفظ عليه الأهالي حتى وصول قوات الشرطة من قسم الأزبكية. 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا بمقتل سيدة في أحد الميادين بمنطقة الأزبكية.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على الفور إلى موقع الحادث، وعثروا على جثة السيدة ملقاة على الأرض مصابة بطعنات نافذة، كما تبين صحة البلاغ وأن طليقها وراء ارتكاب الجريمة بعدما سدد لها طعنات أودت بحياتها.

تم نقل جثة المجني عليها إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة، واقتياد طليقها المتهم إلى ديوان قسم الشرطة للتحقيق معه، وكشف ملابسات ارتكابه الجريمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.  

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: "كان فيه متفجرات فى مياه ميناء الإسكندرية قبل التطوير"

الرئيس السيسى: "الناس كانت بانية مدرسة وعمارة على ميناء الإسكندرية"

الرئيس السيسى: البنية الأساسية فى إفريقيا تحتاج آلاف مليارات الدولارات

الرئيس السيسى: "كل طوبة بتتعمل فى البلد دى أنا معاها وشايفها"

الرئيس السيسى: تحويل الدولة إلى حالة أفضل يتطلب جهدًا كبيرًا

انهيار منزل بالجيزة دون خسائر فى الأرواح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

محمد العسيري

عايز أَلِف مصر

خالد عكاشة

أبعاد ومدى «الهجوم المضاد» الأوكرانى

سامح الأسوانى

مسرحية «باب عشق».. انتصار للشعر والحياة

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى