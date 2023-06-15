"طلّقها من فترة".. تفاصيل جديدة فى قتل شاب لسيدة بميدان الأزبكية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة، عن تفاصيل جديدة في قتل شخص لزوجته في منطقة الأزبكية، إذ تبين أن المجني عليها طليقة المتهم وانفصلا منذ فترة قريبة، وكان يلاحقها حتى التقى بها في الشارع وسدد لها عدة طعنات قاتلة في ميدان عام وسط ذهول المارة، وتحفظ عليه الأهالي حتى وصول قوات الشرطة من قسم الأزبكية.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا بمقتل سيدة في أحد الميادين بمنطقة الأزبكية.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على الفور إلى موقع الحادث، وعثروا على جثة السيدة ملقاة على الأرض مصابة بطعنات نافذة، كما تبين صحة البلاغ وأن طليقها وراء ارتكاب الجريمة بعدما سدد لها طعنات أودت بحياتها.

تم نقل جثة المجني عليها إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة، واقتياد طليقها المتهم إلى ديوان قسم الشرطة للتحقيق معه، وكشف ملابسات ارتكابه الجريمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.