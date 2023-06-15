إزالة 55 حالة تعدٍ على أراضي زراعية بمركز الفتح في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن تنفيذ إزالة 55 حالة تعدٍ على أراضي زراعية بمركز الفتح، ضمن المرحلة الثانية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة من الموجة الـ21 التي بدأت في 29 أبريل الماضي وتنتهي في 14 يوليو 2023 على 3 مراحل.

وشدد اللواء عصام سعد، على ضرورة تكثيف الجهود واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المتعدين والمخالفين.

وأوضح المحافظ، أنه تم إزالة 55 حالة تعدٍ على أراضي زراعية ملكية خاصة بمركز الفتح خلال يوم واحد على مساحة 8225 م2 مبانٍ، لافتًا إلى أن تلك الحملات تتم بإشراف عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة عبدالرؤوف النمر، رئس مركز ومدينة الفتح ومسؤولي الإزالات وممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وباستخدام معدات الوحدات المحلية.

وشدد اللواء عصام سعد على عدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق التام بين كل الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.

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