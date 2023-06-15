انهيار منزل بالجيزة دون خسائر فى الأرواح

انهار، قبل قليل، منزل مكون من طابقين بشارع شبيطة متفرع من شارع سعد زغلول من شارع المحطة، بدائرة قسم شرطة الجيزة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقى المقدم هشام فتحي، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انهيار منزل بشارع شبيطة متفرع من شارع سعد زغلول من شارع المحطة بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتيّ إطفاء وإسعاف، وبالفحص تبيّن أن المنزل مكون من طابقين ولم يسفر عن وقوع أي إصابات.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحادث، وإبعاد المواطنين لحين الانتهاء من رفع الأنقاض، وانتقل رجال الحي لمعاينة الأضرار وإعداد تقرير بالحادث وتقديمه للجهات المختصة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.