الرئيس السيسى: "الناس كانت بانية مدرسة وعمارة على ميناء الإسكندرية"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "الناس كانت بانية عمارة ومدرسة جوه ميناء الإسكندرية، الناس لازم تعرف إحنا وصلنا للتطوير إزاي".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بافتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية: "يهمني أقول التاريخ عشان تعرفوا إزاي لما عملنا برنيس وجرجوب متكلفتش قد ميناء الإسكندرية، أصعب حاجة إنك تخش على مكان حصله تشويه ومكان متواجد فيه ناس ومنظلمهمش ونعوضهم".

وتابع: "ميناء الإسكندرية وصل لكده بأرقام كبيرة جدًا عشان تسوية الموضوع".