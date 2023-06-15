الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى: "الناس كانت بانية مدرسة وعمارة على ميناء الإسكندرية"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "الناس كانت بانية عمارة ومدرسة جوه ميناء الإسكندرية، الناس لازم تعرف إحنا وصلنا للتطوير إزاي". 

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بافتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية: "يهمني أقول التاريخ عشان تعرفوا إزاي لما عملنا برنيس وجرجوب متكلفتش قد ميناء الإسكندرية، أصعب حاجة إنك تخش على مكان حصله تشويه ومكان متواجد فيه ناس ومنظلمهمش ونعوضهم".

وتابع: "ميناء الإسكندرية وصل لكده بأرقام كبيرة جدًا عشان تسوية الموضوع".

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