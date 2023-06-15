الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كامل الوزير: ميناء الإسكندرية سيصبح درة موانئ البحر المتوسط

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة نفذت حواجز أمواج في ميناء الإسكندرية وصلت نسبة التنفيذ فيها إلى 94%، فضلا عن تنفيذ 17 كيلو من الطرق الخرسانية ووصلت نسبة التنفيذ إلى 55%.

وقال وزير النقل، خلال كلمته بافتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ميناء الإسكندرية سيصبح درة موانئ البحر المتوسط، موضحا أنه تم وضع حجر الأساس لتطوير الميناء في سبتمبر 2021، مشيراً إلى أن الدولة استهدفت إنشاء ممرات بين الموانئ الاستراتيجية في البلاد، منوها بأن مساحة ميناء الإسكندرية زادت 3 ملايين متر مربع.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، والتي تسهم في رفع كفاءة الميناء وزيادة أحجام التداول فيه، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات في المجال البحري، ونقل الخبرات والدراية بكيفية العمل من الشركاء العالميين إلى العامل المصري.

وتعد المحطة متعددة الاستخدامات من الدرجة الأولى، وتبلغ مساحتها 545 ألف م2، بأطوال أرصفة 2500 م، وأعماق تصل إلى 17.5 م، بطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة و2 مليون طن بضائع عامة، و100 ألف وحدة من البضائع سنويًا.

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