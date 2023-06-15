إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص بالجيزة

أصيب 14 راكبا بجروح وكسور وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق محلة أبو غالب اتجاه الصحراوي أمام محطة التنظير بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة.

تلقى المقدم أحمد عكاشة، رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق محلة أبوغالب اتجاه الصحراوي أمام محطة التنظير بدائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف عجلة القيادة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 14 شخصا جرى نقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، ووضع السيارة المنقلبة في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق.

وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.